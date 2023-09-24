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Лавров: Россия уважает целостность Украины при выполнении декларации 1990 года

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Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что российская сторона уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения обещаний Киева, закреплённых в Декларации независимости.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в Декларации 1990 года закреплены пункты об уважении прав национальных меньшинств, права русского языка и других языков.

Кроме того, в неё вошёл пункт о том, что Украина не будет вступать в какие-либо военные альянсы, отметил Лавров.

В той редакции Россия поддерживает территориальную целостность Украины, добавил глава российского МИД.

В мае замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС.

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