Лавров: Россия уважает целостность Украины при выполнении декларации 1990 года
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, в Декларации 1990 года закреплены пункты об уважении прав национальных меньшинств, права русского языка и других языков.
Кроме того, в неё вошёл пункт о том, что Украина не будет вступать в какие-либо военные альянсы, отметил Лавров.
В той редакции Россия поддерживает территориальную целостность Украины, добавил глава российского МИД.
В мае замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС.