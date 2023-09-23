Лавров: «формула мира» Зеленского абсолютно нереализуема

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на саммите Генассамблеи ООН заявил, что «формула мира» Владимира Зеленского абсолютно нереализуема.

«Мы руководствуемся голой действительностью, а она такова, что Зеленский и все, кто им руководит в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, в один голос твёрдо говорят: никакой другой основы для мира, кроме «формулы Зеленского», не существует, а «формула Зеленского», это, я даже не знаю, можно по-разному её описывать, но она абсолютно нереализуема, и все это знают», — сказал он.

Ранее Зеленский в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН представил два пункта так называемого «мирного плана».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.