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Лавров: «формула мира» Зеленского абсолютно нереализуема

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на саммите Генассамблеи ООН заявил, что «формула мира» Владимира Зеленского абсолютно нереализуема.
Лавров: «формула мира» Зеленского абсолютно нереализуема
  • РИА Новости

«Мы руководствуемся голой действительностью, а она такова, что Зеленский и все, кто им руководит в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, в один голос твёрдо говорят: никакой другой основы для мира, кроме «формулы Зеленского», не существует, а «формула Зеленского», это, я даже не знаю, можно по-разному её описывать, но она абсолютно нереализуема, и все это знают», — сказал он.

Ранее Зеленский в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН представил два пункта так называемого «мирного плана».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.

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