Зеленский представил на ГА ООН два пункта мирного плана

Владимир Зеленский в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН представил два пункта так называемого «мирного плана».

По его словам, необходимо обеспечить вывод ВС России со «всей территории Украины в пределах границ 1991 года».

Зеленский добавил, что Украина настаивает на полном возврате контроля над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Чёрном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

«Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надёжное и полное прекращение боевых действий», — приводит его заявление издание «СТРАНА.ua».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.

Она отметила, что на подобной основе мирное урегулирование невозможно.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, Киев не смог привлечь нейтральные страны к поддержке собственной «формулы мира».