В МИД России назвали «формулу Зеленского» бессмысленным ультиматумом
- globallookpress.com
- © Vladimir Baranov
Об этом говорится на сайте российского ведомства.
«Подтверждаем нашу позицию по так называемой «формуле мира» Зеленского, которую киевский режим и Запад пытаются продвинуть в ходе таких встреч. Ни один из её десяти пунктов не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий», — подчеркнула она.
Она отметила, что на подобной основе мирное урегулирование невозможно.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина находится в стадии полураспада. По его мнению, переговоры с ней пока не нужны, «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».