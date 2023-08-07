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В МИД России назвали «формулу Зеленского» бессмысленным ультиматумом

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.
В МИД России назвали «формулу Зеленского» бессмысленным ультиматумом
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Подтверждаем нашу позицию по так называемой «формуле мира» Зеленского, которую киевский режим и Запад пытаются продвинуть в ходе таких встреч. Ни один из её десяти пунктов не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий», — подчеркнула она.

Она отметила, что на подобной основе мирное урегулирование невозможно.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина находится в стадии полураспада. По его мнению, переговоры с ней пока не нужны, «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».

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