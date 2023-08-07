В МИД России назвали «формулу Зеленского» бессмысленным ультиматумом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Подтверждаем нашу позицию по так называемой «формуле мира» Зеленского, которую киевский режим и Запад пытаются продвинуть в ходе таких встреч. Ни один из её десяти пунктов не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий», — подчеркнула она.

Она отметила, что на подобной основе мирное урегулирование невозможно.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина находится в стадии полураспада. По его мнению, переговоры с ней пока не нужны, «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».