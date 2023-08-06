Медведев — о переговорах с Украиной: враг должен приползти на коленях, моля о пощаде
- РИА Новости
Так он прокомментировал консультации по Украине, прошедшие в Джидде.
Медведев отметил, что «трудно осуждать желание закончить войну» и невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН.
При этом всякие предложения о мире имеют шансы на успех лишь при соблюдении трёх ключевых условий, добавил он.
Среди них чиновник назвал участие обеих сторон конфликта, учёт исторического контекста и учёт текущих реалий.
Медведев в своём посте заметил, что исторически «страны Украины никогда не было до 1991 года».
Говоря о текущих реалиях, он подчеркнул, что Украина «находится в стадии полураспада, а часть её территорий вернулась в Россию».
«Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие — никаких. Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде», — заключил зампред Совбеза.
В МИД России отмечали, что Украина по указанию властей США заблокировала переговоры с Россией, которые сама же и инициировала.
По оценкам Медведева, «формула мира», выдвинутая Владимиром Зеленским, нежизнеспособна.
Он подчеркнул, что подписанный документ о запрете переговоров с Россией позволит довести начатое в ходе спецоперации на Украине до конца.