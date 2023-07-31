Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что подписанная «старшим клоуном бумажка» о запрете переговоров с Россией позволит довести начатое в ходе спецоперации на Украине до конца.

«Как же всё-таки полезно, что старший клоун подписал бумажку о запрете переговоров с нашей страной. Всё это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца», — написал он в Telegram.

Медведев уточнил, что подразумевает конец бандеровского режима, неонацистской идеологии и физическое устранение «мерзавцев, погубивших огромное количество своих граждан» ради украденных у Запада денег.

Ранее официальный представитель российского МИД заявила, что Украина по указанию властей США заблокировала переговоры с Россией, которые сама же и инициировала.

В октябре президент России Владимир Путин отмечал, что Киев отказался от переговоров, однако Москва будет открыта к диалогу, если украинский режим «созреет».