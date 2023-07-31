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Медведев назвал недееспособной выдвинутую Украиной «формулу мира»

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Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал недееспособной выдвинутую Украиной «формулу мира».
Медведев назвал недееспособной выдвинутую Украиной «формулу мира»
  • РИА Новости

«Как же всё-таки выгодно, что эти придурки выдвинули нежизнеспособную «формулу мира», а любые другие варианты проведения переговоров отвергают с пеной у рта», — написал он в Telegram.

По его словам, отрадно, что «во главе разлагающегося трупа Украины стоят недалёкие манкурты: коррумпированные дельцы и загашенные клоуны, которые молятся на заокеанских хозяев».

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что считает план мирного урегулирования конфликта, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, пусканием пыли в глаза западных партнёров.

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