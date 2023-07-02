Пушилин назвал план Зеленского пусканием пыли в глаза западных партнёров
Об этом информирует ТАСС.
«Его заявления о дипломатическом урегулировании конфликта носят декларативно-показательный характер», — сказал врио главы ДНР.
При этом Пушилин добавил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Крым являются неотъемлемой частью Российской Федерации.
Пушилин также подчеркнул, что слова Зеленского не имеют никакого отношения к реальной ситуации на линии боевого соприкосновения. По его словам, украинский президент стремится уверить партнёров, что их финансирование и поставка вооружения «не вылетают в трубу».
«Факты свидетельствуют об обратном: российская армия уничтожает и будет уничтожать склады, где хранится то самое поставленное Западом оружие», — добавил Пушилин.
Ранее Зеленский назвал условием для переговоров с Россией выход на границы Украины 1991 года.
Кроме того, в Киеве заявили о готовности к переговорам только по украинской «формуле мира».
30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.