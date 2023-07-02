Пушилин назвал план Зеленского пусканием пыли в глаза западных партнёров

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что считает план мирного урегулирования конфликта, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, пусканием пыли в глаза западных партнёров.

Об этом информирует ТАСС.

«Его заявления о дипломатическом урегулировании конфликта носят декларативно-показательный характер», — сказал врио главы ДНР.

При этом Пушилин добавил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Крым являются неотъемлемой частью Российской Федерации.

Пушилин также подчеркнул, что слова Зеленского не имеют никакого отношения к реальной ситуации на линии боевого соприкосновения. По его словам, украинский президент стремится уверить партнёров, что их финансирование и поставка вооружения «не вылетают в трубу».

«Факты свидетельствуют об обратном: российская армия уничтожает и будет уничтожать склады, где хранится то самое поставленное Западом оружие», — добавил Пушилин.

Ранее Зеленский назвал условием для переговоров с Россией выход на границы Украины 1991 года.

Кроме того, в Киеве заявили о готовности к переговорам только по украинской «формуле мира».

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.