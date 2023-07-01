Зеленский назвал условием для переговоров с Россией выход на границы Украины 1991 года
- РИА Новости
Об этом сообщает РБК-Украина.
«Это границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины, но и Крым», — передаёт его слова РИА Новости.
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Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть свои новые территории.