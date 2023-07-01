Зеленский назвал условием для переговоров с Россией выход на границы Украины 1991 года

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова начать переговоры с Россией только после выхода ВС Украины на границы 1991 года.

Об этом сообщает РБК-Украина.

«Это границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины, но и Крым», — передаёт его слова РИА Новости.

30 сентября президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть свои новые территории.