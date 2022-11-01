Медведев: Россия никому не позволит отторгнуть свои новые территории

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть свои новые территории.

Об этом он сказал в ходе встречи с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Слова Медведева приводит пресс-служба партии «Единая Россия».

Медведев отметил, что решение включить ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России принято на основании волеизъявления жителей этих регионов, и это навсегда.

«Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей», — подчеркнул зампред Совбеза России.

Также Медведев заявил, что только победа России на Украине гарантирует предотвращение глобального конфликта.