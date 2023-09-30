Зеленский объявил на форуме в Киеве о создании альянса оборонных индустрий

Владимир Зеленский объявил на форуме в Киеве о создании альянса оборонных индустрий, в который могут вступить мировые производители оружия и военной техники.

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Об этом Зеленский написал в Telegram. «На первом международном форуме оборонных индустрий мы создали альянс оборонных индустрий», — говорится в сообщении. Зеленский пригласил международных производителей вооружения и военной техники присоединиться к базовой декларации альянса. По его словам, к настоящему моменту декларацию подписали 13 компаний. Ранее газета The New York Times писала, что ряд стран Запада намерены нарастить производство оружия на территории Украины, что принесёт прибыль западным оборонным корпорациям.