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Зеленский объявил на форуме в Киеве о создании альянса оборонных индустрий

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Владимир Зеленский объявил на форуме в Киеве о создании альянса оборонных индустрий, в который могут вступить мировые производители оружия и военной техники.
Зеленский объявил на форуме в Киеве о создании альянса оборонных индустрий
  • Gettyimages.ru

Об этом Зеленский написал в Telegram.

«На первом международном форуме оборонных индустрий мы создали альянс оборонных индустрий», — говорится в сообщении.

Зеленский пригласил международных производителей вооружения и военной техники присоединиться к базовой декларации альянса.

По его словам, к настоящему моменту декларацию подписали 13 компаний.

Ранее газета The New York Times писала, что ряд стран Запада намерены нарастить производство оружия на территории Украины, что принесёт прибыль западным оборонным корпорациям.

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