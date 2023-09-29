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NYT: страны Запада намерены нарастить производство оружия на Украине

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Ряд стран Запада намерены нарастить производство оружия на территории Украины, что принесёт прибыль западным оборонным корпорациям.
NYT: страны Запада намерены нарастить производство оружия на Украине
  • AFP

Об этом пишет газета The New York Times

Издание связало с этими намерениями недавние визиты в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга и министров обороны Франции и Великобритании Себастьяна Лекорню и Гранта Шэппса.

Отмечается, что резервы боеприпасов на Западе иссякают, а союзники не успевают за постоянно растущими потребностями украинской армии.

«Для украинских компаний это будет важная возможность наладить новые партнёрские отношения с отраслью в рамках альянса и за его пределами», — сказал Столтенберг.

Глава МО Франции, в свою очередь, отметил, что для Парижа развитие украинского производства оружия — «способ придерживаться выбранного курса и утвердить французские интересы в Киеве и на Украине в долгосрочной перспективе».

Ранее Лекорню заявил, что власти Франции намерены перейти от поставок оружия украинской армии к заключению военных контрактов.

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