NYT: страны Запада намерены нарастить производство оружия на Украине

Ряд стран Запада намерены нарастить производство оружия на территории Украины, что принесёт прибыль западным оборонным корпорациям.

Об этом пишет газета The New York Times.

Издание связало с этими намерениями недавние визиты в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга и министров обороны Франции и Великобритании Себастьяна Лекорню и Гранта Шэппса.

Отмечается, что резервы боеприпасов на Западе иссякают, а союзники не успевают за постоянно растущими потребностями украинской армии.

«Для украинских компаний это будет важная возможность наладить новые партнёрские отношения с отраслью в рамках альянса и за его пределами», — сказал Столтенберг.

Глава МО Франции, в свою очередь, отметил, что для Парижа развитие украинского производства оружия — «способ придерживаться выбранного курса и утвердить французские интересы в Киеве и на Украине в долгосрочной перспективе».

Ранее Лекорню заявил, что власти Франции намерены перейти от поставок оружия украинской армии к заключению военных контрактов.