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Во Франции намерены перейти от поставок оружия Киеву к заключению контрактов

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Власти Франции намерены перейти от поставок оружия украинской армии к заключению военных контрактов. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Во Франции намерены перейти от поставок оружия Киеву к заключению контрактов
  • AFP
  • © UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

«Мало-помалу мы перейдём к такой логике, где передача вооружений будет являться исключением, а не принципом», — приводит РИА Новости его слова.

Лекорню подчеркнул, что Париж будет постепенно переходить от дотаций оружия к заключению контрактов на поставки с «возможными субсидиями» от Франции.

Ранее Национальный совет Швейцарии принял решение отклонить инициативу по реэкспорту своего оружия на Украину.

По словам бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, Украина должна пойти на капитуляцию, если США прекратят финансирование украинской армии.

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