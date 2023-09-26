Экс-советник Кучмы Соскин: без помощи США Украине придётся капитулировать

Украина должна пойти на капитуляцию, если США прекратят финансирование украинской армии, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Если только прекращается финансирование Украины и украинской армии со стороны США, то, соответственно... Украина должна будет идти на подписание капитуляции... потому что воевать Украине будет нечем», — сказал он.

Такой сценарий развития событий возможен, считает Соскин.

Как ранее рассказал журналистам лидер фракции большинства в сенате Чак Шумер, Владимир Зеленский заявил американским конгрессменам, что Украину ждёт разгром, если она не получит новую помощь от США.

Группа конгрессменов США выступила против удовлетворения запроса администрации Джо Байдена на выделение $24 млрд на помощь Киеву, пока не будет разъяснено, как были потрачены предоставленные ранее Украине деньги и к каким целям стремится Вашингтон.