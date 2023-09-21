Группа конгрессменов США выступила против выделения $24 млрд для Украины

Группа конгрессменов США выступила против удовлетворения запроса администрации Джо Байдена на выделение $24 млрд на помощь Киеву, пока не будет разъяснено, как были потрачены предоставленные ранее Украине деньги и к каким целям стремится Вашингтон.

Такое послание Белому дому и президенту США подписали 28 конгрессменов.

«Американцы заслуживают знать, на что были направлены их средства. Как идёт контрнаступление? Стали ли украинцы сколько-нибудь ближе к победе, чем были шесть месяцев назад», — говорится в письме, которое опубликовал сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.

Авторы обращения также интересуются, какова стратегия США и что администрация считает «победой на Украине».

Спикер палаты представителей Соединённых Штатов Кевин Маккарти ранее сообщил, что не обещал Владимиру Зеленскому согласование запрошенного Белым домом нового пакета помощи Украине в размере $24 млрд.

Экс-аналитик ЦРУ Соединённых Штатов Ларри Джонсон заявил, что средства, которые выделяет конгресс на нужды Украины, в итоге достаются крупнейшим оборонным американским подрядчикам.