Группа конгрессменов США выступила против выделения $24 млрд для Украины
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Такое послание Белому дому и президенту США подписали 28 конгрессменов.
«Американцы заслуживают знать, на что были направлены их средства. Как идёт контрнаступление? Стали ли украинцы сколько-нибудь ближе к победе, чем были шесть месяцев назад», — говорится в письме, которое опубликовал сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.
Авторы обращения также интересуются, какова стратегия США и что администрация считает «победой на Украине».
Спикер палаты представителей Соединённых Штатов Кевин Маккарти ранее сообщил, что не обещал Владимиру Зеленскому согласование запрошенного Белым домом нового пакета помощи Украине в размере $24 млрд.
Экс-аналитик ЦРУ Соединённых Штатов Ларри Джонсон заявил, что средства, которые выделяет конгресс на нужды Украины, в итоге достаются крупнейшим оборонным американским подрядчикам.