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Маккарти заявил, что не обещал Зеленскому согласовать пакет помощи в $24 млрд

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Спикер палаты представителей Соединённых Штатов Кевин Маккарти сообщил, что не обещал Владимиру Зеленскому согласование запрошенного Белым домом нового пакета помощи Украине в размере $24 млрд.
Маккарти заявил, что не обещал Зеленскому согласовать пакет помощи в $24 млрд
  • AP
  • © J. Scott Applewhite

Об этом сообщает Punchbowl.

Маккарти заявил после встречи, что Зеленский ответил на многие вопросы о конфликте.

При этом спикер не дал никаких обязательств о пакете помощи, который запрашивает администрация, сказано в материале.

12 сентября издание Punchbowl News сообщало, что несколько консервативных аналитических центров и общественных организаций в США обратились в конгресс с призывом отклонить запрос Белого дома о выделении $24 млрд Украине.

Как заявил телеканал Fox News, Белый дом признал, что Вашингтон потратил на выделение помощи Киеву практически $111 млрд.

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