Маккарти заявил, что не обещал Зеленскому согласовать пакет помощи в $24 млрд
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Об этом сообщает Punchbowl.
Маккарти заявил после встречи, что Зеленский ответил на многие вопросы о конфликте.
При этом спикер не дал никаких обязательств о пакете помощи, который запрашивает администрация, сказано в материале.
12 сентября издание Punchbowl News сообщало, что несколько консервативных аналитических центров и общественных организаций в США обратились в конгресс с призывом отклонить запрос Белого дома о выделении $24 млрд Украине.
Как заявил телеканал Fox News, Белый дом признал, что Вашингтон потратил на выделение помощи Киеву практически $111 млрд.