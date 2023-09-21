Маккарти заявил, что не обещал Зеленскому согласовать пакет помощи в $24 млрд

Спикер палаты представителей Соединённых Штатов Кевин Маккарти сообщил, что не обещал Владимиру Зеленскому согласование запрошенного Белым домом нового пакета помощи Украине в размере $24 млрд.

Об этом сообщает Punchbowl.

Маккарти заявил после встречи, что Зеленский ответил на многие вопросы о конфликте.

При этом спикер не дал никаких обязательств о пакете помощи, который запрашивает администрация, сказано в материале.

12 сентября издание Punchbowl News сообщало, что несколько консервативных аналитических центров и общественных организаций в США обратились в конгресс с призывом отклонить запрос Белого дома о выделении $24 млрд Украине.

Как заявил телеканал Fox News, Белый дом признал, что Вашингтон потратил на выделение помощи Киеву практически $111 млрд.