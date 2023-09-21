Сенатор Шумер: Зеленский заявил, что Украину ждёт поражение без новой помощи США
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Об этом сообщил журналистам после встречи с Зеленским лидер фракции большинства в сенате Чак Шумер.
«Было единственное предложение, которое подвело всему этому итог, и я цитирую его дословно. Господин Зеленский сказал: «Если мы не получим помощь, мы проиграем в конфликте», — сказал Шумер.
Ранее стало известно, что группа конгрессменов США выступила против удовлетворения запроса администрации Джо Байдена на выделение $24 млрд на помощь Киеву, пока не будет разъяснено, как были потрачены предоставленные ранее Украине деньги и к каким целям стремится Вашингтон.
Как писала газета The Hill, Зеленский посетит Вашингтон в момент, когда дальнейшая поддержка со стороны его важнейшего союзника — Соединённых Штатов — находится под угрозой.
Издание отметило, что вероятность шатдауна (остановки работы правительства) обострила дискуссии о том, стоит ли Вашингтону продолжать в том же темпе финансировать поддержку Украины.
Так, американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что намерен заблокировать экстренный законопроект о финансировании правительства США, если в него войдут положения о передаче средств Украине.