Сенатор Шумер: Зеленский заявил, что Украину ждёт поражение без новой помощи США

Владимир Зеленский заявил американским конгрессменам, что Украину ждёт разгром, если она не получит новую помощь от США.

Об этом сообщил журналистам после встречи с Зеленским лидер фракции большинства в сенате Чак Шумер.

«Было единственное предложение, которое подвело всему этому итог, и я цитирую его дословно. Господин Зеленский сказал: «Если мы не получим помощь, мы проиграем в конфликте», — сказал Шумер.

Ранее стало известно, что группа конгрессменов США выступила против удовлетворения запроса администрации Джо Байдена на выделение $24 млрд на помощь Киеву, пока не будет разъяснено, как были потрачены предоставленные ранее Украине деньги и к каким целям стремится Вашингтон.

Как писала газета The Hill, Зеленский посетит Вашингтон в момент, когда дальнейшая поддержка со стороны его важнейшего союзника — Соединённых Штатов — находится под угрозой.

Издание отметило, что вероятность шатдауна (остановки работы правительства) обострила дискуссии о том, стоит ли Вашингтону продолжать в том же темпе финансировать поддержку Украины.

Так, американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что намерен заблокировать экстренный законопроект о финансировании правительства США, если в него войдут положения о передаче средств Украине.