Узнать больше

Сенатор Шумер: Зеленский заявил, что Украину ждёт поражение без новой помощи США

Короткая ссылка
Владимир Зеленский заявил американским конгрессменам, что Украину ждёт разгром, если она не получит новую помощь от США.
Сенатор Шумер: Зеленский заявил, что Украину ждёт поражение без новой помощи США
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

Об этом сообщил журналистам после встречи с Зеленским лидер фракции большинства в сенате Чак Шумер.

«Было единственное предложение, которое подвело всему этому итог, и я цитирую его дословно. Господин Зеленский сказал: «Если мы не получим помощь, мы проиграем в конфликте», — сказал Шумер.

Ранее стало известно, что группа конгрессменов США выступила против удовлетворения запроса администрации Джо Байдена на выделение $24 млрд на помощь Киеву, пока не будет разъяснено, как были потрачены предоставленные ранее Украине деньги и к каким целям стремится Вашингтон.

Как писала газета The Hill, Зеленский посетит Вашингтон в момент, когда дальнейшая поддержка со стороны его важнейшего союзника — Соединённых Штатов — находится под угрозой.

Издание отметило, что вероятность шатдауна (остановки работы правительства) обострила дискуссии о том, стоит ли Вашингтону продолжать в том же темпе финансировать поддержку Украины.

Так, американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что намерен заблокировать экстренный законопроект о финансировании правительства США, если в него войдут положения о передаче средств Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить