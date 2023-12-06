«Боевые возможности значительно выросли»: на что способен доработанный зенитный комплекс «Панцирь»

Специалисты доработали российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» с учётом опыта СВО, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы». Улучшения позволили повысить эффективность ЗРПК при отражении атак БПЛА и ракет большой дальности. В компании также отчитались о досрочном выполнении гособоронзаказа на поставку в войска «Панцирей» в этом году. По словам аналитиков, эти комплексы демонстрируют хорошую эффективность, в том числе за счёт высокого уровня автоматизации.

Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») доработали зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» для более эффективного отражения атак беспилотников и ракет большой дальности, сообщили в официальном Telegram-канале компании.

«В «Панцирь» внедрены доработки, которые позволили повысить эффективность работы по БПЛА, «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, — говорится в релизе. — Результаты боевого применения комплекса показали правильность ранее принятых конструкторских решений».

В сообщении также отмечается, что тульское Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова (КБП, входит в «Высокоточные комплексы») досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку ЗРПК «Панцирь-С».

«Сегодня тульское предприятие продолжает выпускать «Панцири» сверх графика», — подчеркнули в компании.

Ранее разработчики уже сообщали об улучшении характеристик ЗРПК. Так, в августе представители «Высокоточных комплексов» рассказали о возросшей эффективности противодействия «Панцирей» сложным целям, включая крылатые ракеты Storm Shadow, которые Лондон поставляет ВСУ.

А в июле индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что результативность доработанных ЗРПК «Панцирь» против снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в ряде случаев достигает 100%.

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«Любое оружие по итогам боевого применения проходит модернизацию и совершенствуется. Это непрерывный процесс. Например, после появления у противника РСЗО HIMARS специалисты «Высокоточных комплексов» доработали ЗРПК «Панцирь» для перехвата снарядов этих систем. Сегодня мы видим примеры успешного противодействия ударам HIMARS с помощью нашего ЗРПК. Есть прецеденты, когда из 12 запущенных снарядов американской РСЗО сбиваются все 12», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам военного эксперта, директора Музея войск ПВО в Балашихе Юрия Кнутова, комплексы семейства «Панцирь» постоянно совершенствуются с учётом опыта боевого применения.

«Сейчас проведены доработки, которые позволяют работать по БПЛА и ракетам реактивных систем залпового огня, включая HIMARS. Также доработаны радиолокационные и оптико-электронные станции. В результате боевые возможности «Панциря» значительно выросли», — отметил аналитик в разговоре с RT.

«Флагман отечественной системы ПВО»

Напомним, на вооружении ВС РФ комплекс «Панцирь-С1» находится с 2012 года. В Минобороны этот ЗРПК называли «флагманом отечественной системы ПВО ближнего действия», предназначенным для защиты гражданских и военных объектов, а также прикрытия зенитных ракетных систем большого радиуса действия С-300 и С-400.

«Реализованный в нём комплекс ракетного и пушечного вооружения позволяет производить обстрел воздушных целей по всей глубине зоны поражения, начиная с дальних высотных целей и заканчивая внезапно появляющимися малоразмерными объектами, летящими на предельно малых высотах», — говорится в материалах ведомства.

На вооружении «Панцирей» стоят 12 зенитных управляемых ракет и две двуствольные пушки 2А38 калибра 30 мм, которые могут вести огонь с суммарной скорострельностью до 5 тыс. выстрелов в минуту. Современная версия «Панциря» способна обнаруживать цели на расстоянии до 80 км и поражать их на дистанции до 30 км.

Комплекс выпускается как в колёсном варианте, так и в гусеничном. Примером гусеничной версии является арктический «Панцирь-СА», выполненный на базе вездехода ДТ-30 «Витязь». Как отмечается на сайте «Ростеха», «Панцирь» может работать в любых климатических условиях.

«Комплекс уже прошёл проверку в Сирии, а это +50 °С, и в Арктике — при -50 °С», — отметили в компании.

В «Ростехе» ЗРПК «Панцирь» называют мировым лидером среди комплексов ПВО этого класса. В свою очередь, главный конструктор по зенитным комплексам морского базирования КБП Александр Жуков отмечал, что особенность «Панцирей» по сравнению с зарубежными образцами заключается в том, что в единой башенной установке размещается система управления ракетным и артиллерийским вооружением.

Как пояснил Жуков в интервью RT в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023) в Кронштадте, иностранные производители выпускают раздельно ракетные и артиллерийские установки.

«А ракетно-артиллерийской установки ни у кого такой нет, потому что наше предприятие является разработчиком и ракеты, и пушечного вооружения, и пусковой установки ракет, и артиллерийской установки, и систем управления», — рассказал конструктор.

«Панцирями» вооружаются не только сухопутные части, но и корабли различных классов Военно-морского флота России. Комплекс может устанавливаться на суда водоизмещением от 500 т (по другим данным, от 300 т). В морском варианте ЗРПК называется «Панцирь-МЕ».

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-МЕ»

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Боевой модуль этой версии ЗРПК оснащён двумя 30-мм шестиствольными зенитными автоматами и восемью зенитными управляемыми ракетами, находящимися на пусковых устройствах модуля. В дополнение к этим ракетам в системе хранения и перезаряжания, размещённой непосредственно под боевым модулем, находятся ещё 24 готовые к пуску ракеты, сообщают в «Ростехе».

Поражать цели зенитными автоматами «Панцирь-МЕ» может на дальности до 4 км и высоте до 3 км, а ракетами — на дальности до 20 км и высоте до 15 км. Как и сухопутный «Панцирь», морской ЗРПК может вести одновременный обстрел четырёх целей. Боевую работу ЗРПК обеспечивает расчёт из двух человек (командира и оператора боевого модуля) — комплекс обладает высоким уровнем автоматизации.

«Становится самым массовым комплексом»

Минобороны РФ регулярно сообщает об отражении комплексами «Панцирь» атак противника как в зоне СВО, так и за её пределами. Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, основными целями в ходе спецоперации для этих ЗРПК являются БПЛА, снаряды РСЗО и крылатые ракеты.

«Помимо дронов, противник применяет крупнокалиберные реактивные снаряды, а также крылатые ракеты, в том числе такие современные западные образцы, как Storm Shadow», — отметил специалист в беседе с RT.

Самоходный ЗРПК наземного базирования «Панцирь-С» на авиабазе Хмеймим в Сирии

РИА Новости

© Дмитрий Виноградов

Стоит отметить, что свою эффективность ЗРПК «Панцирь» показывают не только в ходе СВО, но и в Сирии. Так, 3 декабря замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что стоящие на вооружении сирийских вооружённых сил комплексы «Панцирь» и «Бук-М2Э» сбили большую часть авиабомб, которые истребители ВВС Израиля F-16 выпустили по объектам у Дамаска.

Большая результативность «Панциря» достигается в том числе за счёт автоматизации работы его систем, считает Юрий Кнутов.

«Эффективность «Панциря» достаточно значительная. В этом ЗРПК реализован высокий уровень автоматизации. Благодаря компьютерам с элементами искусственного интеллекта комплекс может в автоматическом режиме определять принадлежность цели, выявлять наиболее опасную из них, а также самостоятельно выбирать метод уничтожения объекта», — отметил эксперт.

Аналитик добавил, что на сегодняшний день «Панцирь» становится самым массовым российским комплексом ПВО в своём классе.

«Сейчас разрабатывается и более совершенная модификация этого ЗРПК. Кроме того, принят на вооружение морской вариант «Панциря». Поэтому на сегодняшний день «Панцирь» становится самым массовым комплексом малой дальности, который применяется по летательным аппаратам противника различного назначения», — резюмировал Кнутов.