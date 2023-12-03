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ЗРК «Бук» и «Панцирь» сбили большую часть авиабомб, выпущенных Израилем по Сирии

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Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э» и «Панцирь» сбили большую часть авиабомб, которые истребители ВВС Израиля выпустили по объектам у Дамаска. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По имеющимся данным, четыре израильских тактических истребителя F-16 из воздушного пространства оккупированных Голанских высот выпустили управляемые авиабомбы. Всё происходило с 01:33 мск до 01:39 мск.

«Дежурными силами по ПВО вооружённых сил Сирии из комплексов «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» российского производства большая часть авиабомб сбита. Жертв и пострадавших нет», — добавил Кулить.

Ранее МИД России осудил удары Израиля по аэропорту Дамаска и призвал прекратить атаки.

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