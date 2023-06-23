Конструктор КБП Шипунова Жуков: у других стран нет такого оружия, как «Панцирь-М»

Главный конструктор по зенитным комплексам морского базирования Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. Шипунова Александр Жуков в интервью RT рассказал, что у других стран нет такой ракетно-артиллерийской системы, как российский «Панцирь-М».

Об этом он сказал в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023) в Кронштадте.

«Особенность этой системы в том, что в единой башенной установке размещается система управления ракетным и артиллерийским вооружением», — объяснил он, уточнив, что в комплексе вместе с системой питания размещаются два вида вооружения.

Конструктор также рассказал, что в комплексе две системы управления — радиолокационная и оптическая.

Жуков отметил, что у других стран есть раздельно ракетные и артиллерийские установки.

«А ракетно-артиллерийской установки ни у кого такой нет, потому что наше предприятие является разработчиком и ракеты, и пушечного вооружения, и пусковой установки ракет, и артиллерийской установки, и систем управления», — сказал Жуков.

В том числе предприятие является разработчиком системы перезарядки зенитных управляемых ракет.

Ранее генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью RT на Международном военно-морском салоне в Кронштадте заявил, что уверен в эффективности гиперзвуковой ракеты «Циркон».