Конструктор КБП Шипунова Жуков: у других стран нет такого оружия, как «Панцирь-М»
- РИА Новости
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Об этом он сказал в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023) в Кронштадте.
«Особенность этой системы в том, что в единой башенной установке размещается система управления ракетным и артиллерийским вооружением», — объяснил он, уточнив, что в комплексе вместе с системой питания размещаются два вида вооружения.
Конструктор также рассказал, что в комплексе две системы управления — радиолокационная и оптическая.
Жуков отметил, что у других стран есть раздельно ракетные и артиллерийские установки.
«А ракетно-артиллерийской установки ни у кого такой нет, потому что наше предприятие является разработчиком и ракеты, и пушечного вооружения, и пусковой установки ракет, и артиллерийской установки, и систем управления», — сказал Жуков.
В том числе предприятие является разработчиком системы перезарядки зенитных управляемых ракет.
Ранее генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью RT на Международном военно-морском салоне в Кронштадте заявил, что уверен в эффективности гиперзвуковой ракеты «Циркон».