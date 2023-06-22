Глава «Тактического ракетного вооружения» Обносов заявил, что уверен в ракете «Циркон»

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью RT на Международном военно-морском салоне в Кронштадте заявил, что уверен в эффективности гиперзвуковой ракеты «Циркон».

«Во-первых, ещё не было варианта проверить на реальных целях, но я уверен, что в ходе госиспытаний он («Циркон». — RT) не ошибался, и условия были приближёнными к военным. Поэтому я уверен в нём», — сказал Обносов.

Также он заявил, что российская ракета Х-31ПД выигрывает у американских Patriot в дуэльном бою.

«ПолитЭксперт» сообщал, что на Международном военно-морском салоне в Кронштадте представили корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ».

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте заявил, что все строящиеся и новые российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон».