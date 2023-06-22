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Главком ВМФ: российские корветы и фрегаты оснастят ракетами «Циркон»

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Все строящиеся и новые российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Главком ВМФ: российские корветы и фрегаты оснастят ракетами «Циркон»
  • РИА Новости

Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены «Цирконами». Корветы тоже», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская ядерная триада обеспечивает поддержку глобального баланса сил в мире.

Путин добавил, что пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой поступят на боевое дежурство в ближайшее время.

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