Главком ВМФ: российские корветы и фрегаты оснастят ракетами «Циркон»

Все строящиеся и новые российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

РИА Новости

Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. «Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены «Цирконами». Корветы тоже», — цитирует его РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская ядерная триада обеспечивает поддержку глобального баланса сил в мире. Путин добавил, что пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой поступят на боевое дежурство в ближайшее время.