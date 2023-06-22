Главком ВМФ: российские корветы и фрегаты оснастят ракетами «Циркон»
- РИА Новости
Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.
«Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены «Цирконами». Корветы тоже», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская ядерная триада обеспечивает поддержку глобального баланса сил в мире.
Путин добавил, что пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой поступят на боевое дежурство в ближайшее время.