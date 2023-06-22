Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава «Тактического ракетного вооружения»: ракета Х-31ПД выигрывает у Patriot в дуэльном бою

Короткая ссылка
Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью RT на Международном военно-морском салоне в Кронштадте заявил, что российская ракета Х-31ПД выигрывает у американских Patriot в дуэльном бою.

«У нас уже давно смоделированы бои с Patriot. У нас есть ракеты Х-31ПД, экспортный вариант. Скорость 3 маха, и по всем дуэльным боям с Patriot она выигрывает», — сказал он.

Ранее вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что на сегодняшний день только российские системы ПВО обладают способностью сбивать гиперзвуковые ракеты.

16 мая Минобороны России сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot.

«ПолитЭксперт» сообщал, что на Международном военно-морском салоне в Кронштадте представили корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить