Глава «Тактического ракетного вооружения»: ракета Х-31ПД выигрывает у Patriot в дуэльном бою

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью RT на Международном военно-морском салоне в Кронштадте заявил, что российская ракета Х-31ПД выигрывает у американских Patriot в дуэльном бою.

«У нас уже давно смоделированы бои с Patriot. У нас есть ракеты Х-31ПД, экспортный вариант. Скорость 3 маха, и по всем дуэльным боям с Patriot она выигрывает», — сказал он.

Ранее вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что на сегодняшний день только российские системы ПВО обладают способностью сбивать гиперзвуковые ракеты.

16 мая Минобороны России сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot.

«ПолитЭксперт» сообщал, что на Международном военно-морском салоне в Кронштадте представили корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ».