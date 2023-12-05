«Высокоточные комплексы» досрочно выполнили ГОЗ на поставку ЗРПК «Панцирь»

Конструкторское бюро приборостроения «Высокоточные комплексы» досрочно выполнило государственный оборонный заказ (ГОЗ) текущего года на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С», говорится в сообщении компании.

«Сегодня тульское предприятие продолжает выпускать «Панцири» сверх графика», — заявили в холдинге.

Отмечается, что в ЗРПК внедрены доработки, повышающие эффективность работы по беспилотникам, «сложным» боеприпасам, а также ракетам большой дальности.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет «Вихрь-1».