«Высокоточные комплексы» досрочно выполнили ГОЗ на поставку ЗРПК «Панцирь»
- РИА Новости
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«Сегодня тульское предприятие продолжает выпускать «Панцири» сверх графика», — заявили в холдинге.
Отмечается, что в ЗРПК внедрены доработки, повышающие эффективность работы по беспилотникам, «сложным» боеприпасам, а также ракетам большой дальности.
Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет «Вихрь-1».