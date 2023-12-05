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«Высокоточные комплексы» досрочно выполнили ГОЗ на поставку ЗРПК «Панцирь»

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Конструкторское бюро приборостроения «Высокоточные комплексы» досрочно выполнило государственный оборонный заказ (ГОЗ) текущего года на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С», говорится в сообщении компании.
«Высокоточные комплексы» досрочно выполнили ГОЗ на поставку ЗРПК «Панцирь»
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Сегодня тульское предприятие продолжает выпускать «Панцири» сверх графика», — заявили в холдинге.

Отмечается, что в ЗРПК внедрены доработки, повышающие эффективность работы по беспилотникам, «сложным» боеприпасам, а также ракетам большой дальности.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет «Вихрь-1».

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