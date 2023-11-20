Минобороны досрочно получило все ракеты «Вихрь-1» в рамках оборонзаказа
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Об этом сообщили в пресс-службе «Калашникова».
«Концерн «Калашников» досрочно выполнил обязательства 2023 года по государственному контракту с Минобороны России на поставку управляемых ракет «Вихрь-1», — говорится в релизе.
Уточняется, что до передачи заказчику боеприпасы прошли контрольно-лётные испытания.
Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации на Украине уже проходят боевую апробацию новые разведывательно-ударные дроны разработки концерна «Калашников».