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Минобороны досрочно получило все ракеты «Вихрь-1» в рамках оборонзаказа

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Концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет «Вихрь-1».
Минобороны досрочно получило все ракеты «Вихрь-1» в рамках оборонзаказа
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Об этом сообщили в пресс-службе «Калашникова».

«Концерн «Калашников» досрочно выполнил обязательства 2023 года по государственному контракту с Минобороны России на поставку управляемых ракет «Вихрь-1», — говорится в релизе.

Уточняется, что до передачи заказчику боеприпасы прошли контрольно-лётные испытания.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации на Украине уже проходят боевую апробацию новые разведывательно-ударные дроны разработки концерна «Калашников».

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