«Ростех»: новые ударные дроны «Калашникова» проходят боевую апробацию в зоне СВО
Об этом сообщили в «Ростехе», передаёт РИА Новости.
«По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены соответствующие доработки и настройки», — говорится в сообщении.
По данным агентства, после требующихся процедур в корпорации примут решение о запуске дронов в серийное производство.
Ранее «Калашников» досрочно выполнил контракт на поставку АК-12 Минобороны России.
Также стало известно, что были разработаны прототипы элементов военной экипировки «Легионер».