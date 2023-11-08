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«Ростех»: новые ударные дроны «Калашникова» проходят боевую апробацию в зоне СВО

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В зоне спецоперации на Украине уже проходят боевую апробацию новые разведывательно-ударные дроны разработки концерна «Калашников».

Об этом сообщили в «Ростехе», передаёт РИА Новости.

«По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены соответствующие доработки и настройки», — говорится в сообщении.

По данным агентства, после требующихся процедур в корпорации примут решение о запуске дронов в серийное производство.

Ранее «Калашников» досрочно выполнил контракт на поставку АК-12 Минобороны России.

Также стало известно, что были разработаны прототипы элементов военной экипировки «Легионер».

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