«Калашников»: разработаны прототипы элементов военной экипировки «Легионер»

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил о разработке первых прототипов элементов военной экипировки нового поколения «Легионер».

«Вместе с ЦНИИточмаш делаем большую работу по разработке третьего поколения экипировки, она называется «Легионер». Это большая, очень серьёзная работа, она не на один год... Огромный задел уже сделан… Прототипы, которые мы хотим видеть в будущей экипировке, они уже есть, их можно увидеть — например, ВКПО 3.0», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, по данной экипировке уже есть очень хорошая обратная связь.

Также в комплект боевого снаряжения войдут элементы бронезащиты, представленные концерном на форуме «Армии».

«Модульная разгрузочная система — она построена по принципу конструктора LEGO... Мы сейчас полный штурмовой комплект поставляем Министерству обороны, в этом году контракт, и уверены, что он себя покажет», — сообщил Лушников.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» увеличит производство высокоточных боеприпасов.