Коллективная защита: как развивается объединённая система ПВО стран ОДКБ

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что единая система ПВО со странами — членами ОДКБ фактически создана. По его словам, она была сформирована после того, как Россия заключила соответствующие двусторонние соглашения с каждым из государств объединения. Аналитики отмечают, что подобное сотрудничество, позволяющее странам ОДКБ эффективнее реагировать на общие угрозы, выгодно для всех участников организации.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о фактическом завершении создания объединённой системы ПВО со странами — членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, такая система была сформирована путём заключения Москвой двусторонних соглашений с каждым из участников объединения.

«Фактически она создана, создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение... с каждым из государств: с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном, естественно, с Белоруссией», — сказал министр в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава ведомства добавил, что система оснащена и работает, а чтобы поддерживать её в боевом состоянии, периодически проводятся учения.

Сергей Шойгу

globallookpress.com

© MOD Russia

При этом министр не исключил, что в дополнение к двусторонним соглашениям могут быть подписаны и другие договоры.

«Объединённая система ПВО, она есть в СНГ. А в ОДКБ она по факту сделана. Если потребуется оформление документально, будем оформлять документально. Но с каждой из стран — членов ОДКБ у нас есть соглашение двустороннее. И по этому двустороннему соглашению система создана», — пояснил Шойгу.

Основа объединённой системы ПВО

Напомним, Организация Договора о коллективной безопасности была основана в 1992 году. Сейчас в неё входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Основополагающее соглашение ОДКБ накладывает на подписавшие его страны обязательство оказывать помощь друг другу в случае вооружённой агрессии. Вместе с тем договор изначально не предполагал создания единой системы ПВО. Частично эти функции выполняла сформированная в 1995 году объединённая система ПВО СНГ, которая предусматривала, в частности, обмен информацией, совместный контроль за порядком использования воздушного пространства государств-участников и ведение согласованных действий по отражению воздушно-космического нападения.

Церемония совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске, 2023 год

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Однако в 2000-х участники ОДКБ пришли к выводу о необходимости расширения сотрудничества в сфере противовоздушной обороны. В этих целях в 2009 году Россия и Белоруссия подписали соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы ПВО. В 2017 году это соглашение было дополнено протоколом, в котором уточнялись технические детали сотрудничества Москвы и Минска.

В частности, стороны договорились проводить оснащение войск единой системы ПВО на основе общей военно-технической политики.

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В 2013 году начало действовать схожее соглашение между Россией и Казахстаном. В дальнейшем Москва заключила аналогичные договоры и с остальными странами ОДКБ. Последним по счёту вступил в силу договор с Киргизией (2 ноября 2023-го).

Стоит отметить, что Россия также является основным поставщиком систем ПВО в указанные страны. Так, 22 ноября Владимир Путин сообщил, что Москва передала Душанбе восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов С-300.

«Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок. В целом мы готовы к работе, готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом», — сказал президент в ходе совещания с членами правительства.

Аналогичные системы направлялись и в другие страны объединения, в том числе в Армению и Казахстан. А в 2021 году была достигнута договорённость о поставках этих ЗРК в Киргизию. В Белоруссию же Россия также экспортировала ещё более современные комплексы С-400.

«Москва передаёт партнёрам по ОДКБ комплексы С-300, которые совместимы с современной российской цифровой системой управления войсками воздушной обороны и, по сути, являются основой объединённой системы ПВО», — пояснил в беседе с RT военный эксперт, директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

Помимо этого, РФ поставляет своим союзникам зенитные комплексы «Тор» и «Бук», а также другое оборудование, необходимое для работы системы ПВО.

«Выгодно для всех»

22 ноября на заседании правительства Владимир Путин констатировал, что Россия провела большую работу со странами Организации Договора о коллективной безопасности по вопросу формирования единой системы ПВО.

Владимир Путин

kremlin.ru

Аналитики также отмечают, что на сегодняшний день формирование единой системы ПВО ОДКБ фактически завершено.

«Договоры подписаны со всеми странами ОДКБ. Теперь эти государства входят в объединённую систему противовоздушной обороны», — указал Кнутов.

Он добавил, что основное назначение этой системы — раннее обнаружение средств воздушного нападения противника. При этом аналитик отметил, что потенциальные угрозы странам ОДКБ могут исходить сразу с нескольких направлений.

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«Угрозы нападения присутствуют сейчас со стороны Украины, Польши и стран Прибалтики. Теперь к ним добавились также Финляндия с Швецией, которые находятся в процессе вступления в НАТО. В Средней Азии основная опасность исходит со стороны Афганистана, где обстановка по-прежнему неспокойная. Террористы ИГ* сейчас контролируют ряд районов страны и в теории могут получить в своё распоряжение какие-либо средства воздушного нападения. Плюс ко всему США сейчас рассматривают вопрос о возвращении в Азию ракет средней дальности. Это будет представлять угрозу как для России, так и для её соседей», — пояснил Кнутов.

Схожим образом ситуацию оценивает и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Белоруссия очень уязвима, это фактически форпост Союзного государства против НАТО. Имеется угроза и для Центральной Азии. Имею в виду прежде всего возможные атаки из Афганистана», — отметил специалист в комментарии RT.

Аналитик подчеркнул, что сегодня создание единой системы ПВО ОДКБ особенно актуально.

«Объединённая система ПВО стран ОДКБ, безусловно, необходима, потому что угрозы в условиях масштабной конфронтации с Североатлантическим альянсом могут присутствовать с различных направлений. В частности, можно ожидать ударов крылатых ракет большой дальности. Обстановка остаётся крайне напряжённой», — сказал Михайлов.

В свою очередь, Юрий Кнутов отметил взаимовыгодность подобного сотрудничества.

«Это выгодно для всех, особенно для партнёров РФ по ОДКБ. Союзники Москвы выиграли уже за счёт приобретения таких систем, как С-300. Кроме того, у членов ОДКБ есть понимание актуальности и серьёзности существующих сегодня общих угроз», — заключил аналитик.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.