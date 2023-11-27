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Коллективная защита: как развивается объединённая система ПВО стран ОДКБ

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Алексей Латышев, Елизавета Комарова
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что единая система ПВО со странами — членами ОДКБ фактически создана. По его словам, она была сформирована после того, как Россия заключила соответствующие двусторонние соглашения с каждым из государств объединения. Аналитики отмечают, что подобное сотрудничество, позволяющее странам ОДКБ эффективнее реагировать на общие угрозы, выгодно для всех участников организации.
Коллективная защита: как развивается объединённая система ПВО стран ОДКБ
  • Старт ракеты комплекса С-300ПС на полигоне Ашулук в Астраханской области
  • РИА Новости
  • © Владислав Белогруд

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о фактическом завершении создания объединённой системы ПВО со странами — членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, такая система была сформирована путём заключения Москвой двусторонних соглашений с каждым из участников объединения.

«Фактически она создана, создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение... с каждым из государств: с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном, естественно, с Белоруссией», — сказал министр в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава ведомства добавил, что система оснащена и работает, а чтобы поддерживать её в боевом состоянии, периодически проводятся учения.

  • Сергей Шойгу
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

При этом министр не исключил, что в дополнение к двусторонним соглашениям могут быть подписаны и другие договоры.

«Объединённая система ПВО, она есть в СНГ. А в ОДКБ она по факту сделана. Если потребуется оформление документально, будем оформлять документально. Но с каждой из стран — членов ОДКБ у нас есть соглашение двустороннее. И по этому двустороннему соглашению система создана», — пояснил Шойгу.

Основа объединённой системы ПВО

Напомним, Организация Договора о коллективной безопасности была основана в 1992 году. Сейчас в неё входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Основополагающее соглашение ОДКБ накладывает на подписавшие его страны обязательство оказывать помощь друг другу в случае вооружённой агрессии. Вместе с тем договор изначально не предполагал создания единой системы ПВО. Частично эти функции выполняла сформированная в 1995 году объединённая система ПВО СНГ, которая предусматривала, в частности, обмен информацией, совместный контроль за порядком использования воздушного пространства государств-участников и ведение согласованных действий по отражению воздушно-космического нападения.

  • Церемония совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске, 2023 год
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Однако в 2000-х участники ОДКБ пришли к выводу о необходимости расширения сотрудничества в сфере противовоздушной обороны. В этих целях в 2009 году Россия и Белоруссия подписали соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы ПВО. В 2017 году это соглашение было дополнено протоколом, в котором уточнялись технические детали сотрудничества Москвы и Минска.

В частности, стороны договорились проводить оснащение войск единой системы ПВО на основе общей военно-технической политики.

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В 2013 году начало действовать схожее соглашение между Россией и Казахстаном. В дальнейшем Москва заключила аналогичные договоры и с остальными странами ОДКБ. Последним по счёту вступил в силу договор с Киргизией (2 ноября 2023-го).

Стоит отметить, что Россия также является основным поставщиком систем ПВО в указанные страны. Так, 22 ноября Владимир Путин сообщил, что Москва передала Душанбе восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов С-300. 

«Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок. В целом мы готовы к работе, готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом», — сказал президент в ходе совещания с членами правительства.

Аналогичные системы направлялись и в другие страны объединения, в том числе в Армению и Казахстан. А в 2021 году была достигнута договорённость о поставках этих ЗРК в Киргизию. В Белоруссию же Россия также экспортировала ещё более современные комплексы С-400.

«Москва передаёт партнёрам по ОДКБ комплексы С-300, которые совместимы с современной российской цифровой системой управления войсками воздушной обороны и, по сути, являются основой объединённой системы ПВО», — пояснил в беседе с RT военный эксперт, директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

Помимо этого, РФ поставляет своим союзникам зенитные комплексы «Тор» и «Бук», а также другое оборудование, необходимое для работы системы ПВО.

«Выгодно для всех»

22 ноября на заседании правительства Владимир Путин констатировал, что Россия провела большую работу со странами Организации Договора о коллективной безопасности по вопросу формирования единой системы ПВО.

  • Владимир Путин
  • kremlin.ru

Аналитики также отмечают, что на сегодняшний день формирование единой системы ПВО ОДКБ фактически завершено.

«Договоры подписаны со всеми странами ОДКБ. Теперь эти государства входят в объединённую систему противовоздушной обороны», — указал Кнутов.

Он добавил, что основное назначение этой системы — раннее обнаружение средств воздушного нападения противника. При этом аналитик отметил, что потенциальные угрозы странам ОДКБ могут исходить сразу с нескольких направлений.

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«Угрозы нападения присутствуют сейчас со стороны Украины, Польши и стран Прибалтики. Теперь к ним добавились также Финляндия с Швецией, которые находятся в процессе вступления в НАТО. В Средней Азии основная опасность исходит со стороны Афганистана, где обстановка по-прежнему неспокойная. Террористы ИГ* сейчас контролируют ряд районов страны и в теории могут получить в своё распоряжение какие-либо средства воздушного нападения. Плюс ко всему США сейчас рассматривают вопрос о возвращении в Азию ракет средней дальности. Это будет представлять угрозу как для России, так и для её соседей», — пояснил Кнутов.

Схожим образом ситуацию оценивает и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Белоруссия очень уязвима, это фактически форпост Союзного государства против НАТО. Имеется угроза и для Центральной Азии. Имею в виду прежде всего возможные атаки из Афганистана», — отметил специалист в комментарии RT.

Аналитик подчеркнул, что сегодня создание единой системы ПВО ОДКБ особенно актуально.

«Объединённая система ПВО стран ОДКБ, безусловно, необходима, потому что угрозы в условиях масштабной конфронтации с Североатлантическим альянсом могут присутствовать с различных направлений. В частности, можно ожидать ударов крылатых ракет большой дальности. Обстановка остаётся крайне напряжённой», — сказал Михайлов.

В свою очередь, Юрий Кнутов отметил взаимовыгодность подобного сотрудничества.

«Это выгодно для всех, особенно для партнёров РФ по ОДКБ. Союзники Москвы выиграли уже за счёт приобретения таких систем, как С-300. Кроме того, у членов ОДКБ есть понимание актуальности и серьёзности существующих сегодня общих угроз», — заключил аналитик.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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