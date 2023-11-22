RT в Telegram
Подпишись

Путин: Россия поставила в Таджикистан восемь пусковых установок С-300

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин рассказал, что Россия уже поставила в Таджикистан восемь пусковых установок С-300.
Путин: Россия поставила в Таджикистан восемь пусковых установок С-300
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе совещания с российским правительством.

По словам Путина, в ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном стороны обсудили вопросы обеспечения общей безопасности.

«Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что проведена большая работа по формированию единой системы ПВО стран ОДКБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить