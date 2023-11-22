Путин: Россия поставила в Таджикистан восемь пусковых установок С-300

Российский президент Владимир Путин рассказал, что Россия уже поставила в Таджикистан восемь пусковых установок С-300.

Об этом глава государства сказал в ходе совещания с российским правительством.

По словам Путина, в ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном стороны обсудили вопросы обеспечения общей безопасности.

«Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что проведена большая работа по формированию единой системы ПВО стран ОДКБ.