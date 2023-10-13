«Укрепление отношений и динамичное развитие»: какие вопросы обсудят лидеры стран СНГ в Бишкеке

В пятницу, 13 октября, в Бишкеке открывается заседание Совета глав государств СНГ. Лидеры стран — членов содружества обсудят актуальные темы международной политики и вопросы развития и укрепления интеграционных связей в рамках организации. По мнению экспертов, особое внимание участники саммита уделят развитию экономических отношений между странами СНГ, а также вопросам текущей политической дестабилизации.

В Бишкеке стартует саммит глав государств — членов СНГ. В нём примут участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовать на совете не будет. По итогам встречи ожидается подписание пакета совместных документов.

В ходе встречи планируется «обмен мнениями по актуальным международным и региональным темам, включая перспективы дальнейшего укрепления интеграционных связей в формате СНГ», сказал в интервью Sputnik постпред РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов. Он также напомнил, что в 2024 году место председателя содружества займёт Россия, и сообщил, что Владимир Путин представит на саммите концепцию председательства и план соответствующих мероприятий.

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По словам Грозова, в ходе встречи лидеров стран СНГ предполагается уделить внимание вопросам безопасности, сотрудничества в правоохранительной сфере, противодействия новым вызовам и угрозам, таким как терроризм, экстремизм, наркотрафик. Дипломат отметил, что будет затронута и такая важная тема, как положение русского языка на пространстве стран СНГ и в мире в целом. Он напомнил, что этот год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.

Накануне заседания Совета глав государств СНГ Владимир Путин провёл переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Лидеры двух стран отметили, что за последнее время значительно вырос товарооборот между государствами, всё активнее идёт переход в коммерческих расчётах на национальные валюты, а доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла 83%. В выступлении на церемонии по случаю 20-летия открытия базы «Кант» Путин отметил, что она вносит существенный вклад в обеспечение безопасности и стабильности во всём Центрально-Азиатском регионе.

Страны договорились расширить сотрудничество в военной и военно-технической сферах, а Киргизия ратифицировала договор о формировании совместной системы ПВО.

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров

kremlin.ru

На полях саммита президент РФ также встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В начале мероприятия главы государств обозначили темы предстоящих переговоров.

Делегации обсудили двустороннюю повестку дня, сотрудничество в области экономики, торговли, транспортное сотрудничество, а также промышленную кооперацию. Отдельное внимание представители государств уделили региональной тематике и вопросам безопасности.

Путин отметил, что вопросом номер один в ходе встречи была ситуация вокруг Карабаха.

После переговоров президенты решили пообщаться с глазу на глаз «по всему комплексу чувствительных вопросов».

Партнёры и наблюдатели

В преддверии встречи в верхах прошло заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ. Главы внешнеполитических ведомств обсудили рост напряжённости в мире в результате палестино-израильского конфликта и выступили за переговоры между его сторонами.

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В ходе встречи было выдвинуто предложение со стороны Казахстана ввести в рамках организации статусы страны-наблюдателя и страны-партнёра. Главы МИД СНГ одобрили это предложение. Конкретные кандидатуры будут рассматриваться после того, как документ одобрят главы государств, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с заявлением по итогам встречи.

Комментируя инициативу казахской стороны, заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что с подобными инициативами обычно выступают третьи страны, которые заинтересованы в более внимательном наблюдении за процессами в той или иной организации.

«Видимо, кто-то хочет быть наблюдателем. Вполне возможно, ими станут Иран, Вьетнам, Турция или другие дружественные страны — пока сложно сказать однозначно. В любом случае государство, которое получит соответствующий статус, будет наблюдать за взаимодействием участников СНГ, за их проектами, переговорами и так далее. Если что-то его заинтересует, оно может предложить странам-участницам объединить усилия и работать вместе в соответствующем направлении», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Отдельное внимание главы внешнеполитических ведомств уделили предстоящему в 2025 году празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне и утвердили план соответствующих мероприятий.

«Динамичное развитие»

Как отметил Владимир Жарихин, на заседании Совета глав государств СНГ участники обсудят наиболее актуальные темы геополитики, представят отчёт о реализации совместных проектов, обсудят перспективы развития содружества и примут ряд совместных решений о будущем организации.

«Участники совета будут обсуждать вопросы текущей политической ситуации, экономические отношения между странами. Особое внимание главы государств уделят безопасности евразийского пространства: событиям вокруг украинского и армяно-азербайджанского конфликтов, агрессивным действиям со стороны стран Запада по отношению к России и другим странам содружества», — пояснил эксперт.

Аналитик полагает, что лидеры стран СНГ поговорят также о разногласиях государств Центральной Азии. Он выразил мнение, что СНГ является подходящей площадкой для разрешения таких противоречий.

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«Тем не менее нужно понимать, что, несмотря на существование в рамках СНГ Совета министров обороны, оказывать военную помощь организация не может. Эта структура имеет скорее консультативный характер. Учитывая, что в содружество входят страны с взаимными территориальными претензиями, попытки сформировать военно-политический союз по типу ОДКБ на базе СНГ выглядели бы странно», — отметил Жарихин.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов в разговоре с RT подчеркнул, что одним из приоритетов содружества является экономическая сфера.

«Организация активно развивает свои экономические связи. Например, ещё с 2011 года в СНГ действует зона свободной торговли, являющаяся фундаментом экономического сотрудничества, а недавно была принята стратегия экономического развития СНГ до 2030 года. Всё это позволило сформировать независимое от внешнего давления рыночное пространство и начать переход к расчётам в национальных валютах», — отметил эксперт.

Флаги стран-участниц заседания

РИА Новости

© Зафар Халилов

Напомним, 8 июня в Сочи прошло заседание Совета глав правительств СНГ, на котором было подписано Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, распространяющее режим свободной торговли в рамках содружества на сферу услуг. Также была утверждена Концепция развития промышленной кооперации с соответствующим комплексом мер на период до 2030 года, которая позволит создать совместные кластеры в области машиностроения, увеличить объёмы производства и экспорта конкурентоспособной, инновационной и наукоёмкой продукции.

Семибратов также добавил, что РФ стимулирует гуманитарный и культурный обмен между странами — членами СНГ.

«Россия активно продвигает идею единого социокультурного пространства внутри организации. Мы сотрудничаем со странами — участницами содружества в гуманитарной сфере. В частности, открываем на их территориях «Русские дома», филиалы ведущих российских вузов и школы. Всё это способствует формированию доверия и пророссийских взглядов среди населения государств СНГ», — заявил собеседник RT.

В разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко пояснил, что проекты, инициированные за истекший с последнего саммита СНГ год, а также пакет документов, разработанный и принятый за этот период, свидетельствуют о большом потенциале для дальнейшего развития СНГ.

«Несмотря на то что после распада СССР бывшие союзные республики сильно друг от друга отдалились, они осознают взаимную выгоду от экономических и культурных связей. Организацию нельзя назвать какой-то искусственной структурой: она отражает историческую связь членов СНГ. Я считаю, что нынешнее заседание глав государств поспособствует укреплению отношений между участниками содружества и его динамичному развитию», — подчеркнул аналитик.