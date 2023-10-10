Премьер Армении Пашинян заявил, что не посетит саммит СНГ в Киргизии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не посетит заседание Совета глав государств (СГГ) Содружества Независимых Государств (СНГ) в Киргизии.

Об этом он проинформировал по телефону президента Киргизии Садыра Жапарова. Подробности разговора приводит пресс-служба киргизского лидера.

Пашинян сказал Жапарову, что не сможет приехать на мероприятие из-за ряда обстоятельств.

Также стороны обсудили двусторонние вопросы и договорились поддерживать контакты и укреплять отношения двух стран.

Ранее российский президент Владимир Путин и Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию после выхода армян из Нагорного Карабаха.