«Реагировать на новые вызовы»: какие вопросы будут обсуждаться на саммите ОДКБ в Минске

В четверг, 23 ноября, в Минске пройдёт сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ на уровне глав государств. Во встрече примут участие лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Премьер-министр Армении участвовать в работе форума отказался. Основное внимание в ходе саммита будет уделено актуальным международным и региональным проблемам, а также мерам по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности, в частности созданию единой противовоздушной обороны. Как заявил Владимир Путин, система ПВО станет одним из вопросов встречи в рамках ОДКБ. По мнению экспертов, этот аспект будет ключевым на саммите, поскольку процесс создания общей системы безопасности на уровне стран организации стал крайне своевременным в свете активизации деструктивной деятельности НАТО.

В четверг, 23 ноября, в Минске пройдёт саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на уровне глав государств. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ОДКБ.

«23 ноября 2023 года в Минске под председательством президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. С докладом об итогах деятельности ОДКБ в межсессионный период выступит Генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов», — отмечается в сообщении.

Основное внимание в ходе саммита будет уделено актуальным проблемам международной и региональной безопасности, определению предстоящих задач в рамках деятельности ОДКБ. Также стороны примут ряд документов, «нацеленных на обеспечение интересов коллективной безопасности».

Как ожидается, на саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит приоритетные направления деятельности в период председательства в ОДКБ своей республики. Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон. Премьер-министр Армении Никол Пашинян участвовать в работе форума отказался. При это он пояснил, что Ереван этим шагом «не готовит почву» для выхода из организации.

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В Москве выразили сожаление относительно решения Армении не участвовать в заседании ОДКБ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, подобные мероприятия являются хорошим поводом для обмена мнениями. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает «как звенья одной цепи» последние заявления и шаги армянского руководства, включая отказ Пашиняна участвовать в предстоящей сессии ОДКБ в Минске, расширение поставок в республику западных вооружений и внезапную «дружбу» Еревана с киевским режимом.

«Только это цепь порабощения, а не разрыв сковывающих кандалов. Кто же стоит за желанием навязать этой стране и её народу такую идеологию? Очевидно: Запад. Этого никто не скрывает. Запад, чьи планы на украинском направлении полностью провалились, такой же звериной хваткой теперь вцепился в Армению. Пытается оторвать её от России», — подчеркнула Захарова во время брифинга.

Впрочем, дипломат предостерегла Пашиняна от попытки «усидеть на двух стульях».

«Видимо, власти Армении забыли, что благосостояние страны во многом основывалось на бонусах, получаемых от сотрудничества с Россией и членства в ЕАЭС. Это реальные цифры и факты, в отличие от многих пустых заявлений и обещаний, которые даёт Запад. Партнёры обращаются к нам с просьбой всё это сохранить, а сами тем временем предпринимают шаги, в частности в сфере безопасности, наносящие ущерб двусторонним отношениям и игнорирующие интересы России. Как это называется? Если это попытка усидеть на двух стульях, то она никого до добра не доводила», — отметила Захарова.

Позднее официальный представитель МИД РФ заявила, что решение Армении не участвовать в саммите ОДКБ не отвечает «долгосрочным интересам» армянского народа и не будет способствовать укреплению безопасности и стабильности республики.

В Кремле отметили, что Россия рассчитывает на продолжение работы в ОДКБ армянской стороны.

«Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Но, конечно, мы рассчитываем, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации», — заявил пресс-секретарь российского лидера Песков.

Представители стран — участниц ОДКБ

© Организация Договора о коллективной безопасности

«Провели большую работу»

Стоит отметить, что накануне саммита ОДКБ, 22 ноября, президент России Путин заявил, что один из вопросов встречи в рамках Организации Договора о коллективной безопасности — это формирование «единой, общей, объединённой системы ПВО».

«Мы уже провели в этом отношении большую работу», — подчеркнул российский лидер в ходе совещания с российским правительством.

Позднее в рамках этого же мероприятия Путин сообщил, что Россия уже передала Таджикистану восемь пусковых установок С-300.

«Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300», — сказал российский лидер, добавив, что в ходе переговоров с таджикским президентом Эмомали Рахмоном стороны обсудили вопросы обеспечения общей безопасности.

По данным на сайте ОДКБ, уже действует Объединённая система ПВО России и Белоруссии, а также «создаётся российско-армянская региональная система» противовоздушной обороны. Кроме того, предпринимаются шаги по созданию объединённых систем ПВО «в Центральноазиатском и других регионах», системы управления силами и средствами коллективной безопасности, информационно-разведывательной системы, системы технического прикрытия железных дорог».

В рамках ОДКБ также была проведена «апробация» по вопросам организации противовоздушного прикрытия национальных контингентов Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) организации «на этапах их оперативного развёртывания и применения», а также взаимодействия командования КСОР ОДКБ с силами и средствами сил воздушной обороны ВС Казахстана и России при подготовке и проведении совместной операции в Единой региональной системе противовоздушной обороны. Об этом заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров во время пресс-конференции в феврале 2023 года.

Позднее, в августе, генерал-полковник отметил на брифинге, что в ходе оперативно-стратегических учений «Боевое братство — 2023» запланировано проведение исследований, в том числе по вопросам организации противовоздушного прикрытия национальных контингентов коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ «на этапах их оперативного развёртывания и применения». Речь идёт также о взаимодействии Объединённого командования КМС ОДКБ с силами и средствами ПВО военно-воздушных сил Киргизии, а также с Объединённой региональной системой противовоздушной обороны России и Киргизской Республики «при подготовке и проведении миротворческой операции».

«Назрело множество вопросов»

Как отметил военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с RT, вопрос создания системы региональной противовоздушной обороны ОДКБ — это ключевой момент, который будет обсуждаться в ходе саммита организации.

«Такая система создаётся с участием Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Таджикистана. Россия передала комплексы С-300 не только таджикской стороне, но и казахским, белорусским партнёрам, Москва также поставила Минску С-400 с расчётом, чтобы иметь единую противовоздушную систему. Кроме того, есть планы по завершению создания российско-армянской региональной системы ПВО. И этот процесс формирования такой единой оборонительной системы безопасности необходимо развивать, о чём, по всей видимости, и пойдёт речь на предстоящей встрече в рамках ОДКБ на уровне глав государств организации», — рассказал Кнутов.

Саммит ОДКБ

© Организация Договора о коллективной безопасности

По его словам, процесс создания общей системы безопасности на уровне стран Организации Договора о коллективной безопасности является крайне своевременным, особенно в свете активизации деструктивной деятельности Североатлантического альянса «под руководством США».

«Встреча государств в рамках саммита ОДКБ назрела и очень актуальна, учитывая, что НАТО постоянно проводит учения у российских границ, звучат агрессивные заявления в адрес стран — участниц организации. Кроме того, альянс побуждает Украину к интенсификации военных действий против России, что негативно сказывается на глобальной безопасности. А отдельные страны продолжают гонку вооружений. Так, Польша пообещала создать сильнейшую сухопутную армию в Европе, увеличила импорт оружия и техники, а также наращивает численность ВС», — пояснил эксперт.

Кнутов также напомнил о нагнетании Западом обстановки в Средней Азии через стимуляцию роста различных протестных движений и создание антиправительственных НКО.

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«Всё это направлено на проведение «оранжевых революций» с целью последующего отрыва республик Центральной Азии от России и размещения там американских военных баз. В последнее время очень сильное давление оказывается в том числе на Казахстан, который посетили многие западные политики. Между участниками ОДКБ назрело множество вопросов, которые нужно решать в срочном порядке», — добавил аналитик.

Военный обозреватель Александр Хроленко высказал схожее мнение в разговоре с RT. По его словам, в Закавказье сохраняется «политическая турбулентность», а отказ Армении принимать участие в мероприятиях ОДКБ «это только подтверждает».

«Неоднозначное поведение армянских властей и влияние на них со стороны НАТО не может не тревожить участников ОДКБ. Я уверен, что эту тему так или иначе затронут если не на открытых, то на закрытых обсуждениях точно», — сказал Хроленко.

В свою очередь, как отметил в комментарии RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков, ещё одной важной темой на саммите будет ситуация на Ближнем Востоке и новый виток арабо-израильского конфликта.

«Мы видим, что мир бушует, конфликтность повышается. Всё это является следствием геополитического противоборства. Безусловно, участники ОДКБ не могут изолироваться от этих процессов, а потому крайне важно своевременно реагировать на новые вызовы. На предстоящем саммите будет дана оценка последним событиям в мире, участники организации подтвердят приверженность общему делу и намерение совместно противостоять угрозам. На повестке будут и другие самые разнообразные темы: от гибридных войн Запада и кибербезопасности до перспективных технологий и поставок вооружений», — резюмировал аналитик.