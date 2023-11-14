Пашинян заявил об отказе участвовать в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко об отказе участвовать в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября.

Об этом сообщает армянский кабмин.

«Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнёры по ОДКБ поймут это решение», — говорится в заявлении.

18 октября глава комиссии по внешним связям в парламенте Армении Саркис Ханданян сообщил, что на текущий момент власти не обсуждают тему выхода из ОДКБ и Евразийского экономического союза.