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Пашинян заявил об отказе участвовать в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко об отказе участвовать в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября.
Пашинян заявил об отказе участвовать в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

Об этом сообщает армянский кабмин.

«Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнёры по ОДКБ поймут это решение», — говорится в заявлении.

18 октября глава комиссии по внешним связям в парламенте Армении Саркис Ханданян сообщил, что на текущий момент власти не обсуждают тему выхода из ОДКБ и Евразийского экономического союза.

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