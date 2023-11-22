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Песков: Россия рассчитывает, что Армения продолжит работу в ОДКБ

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия рассчитывает, что Армения продолжит работу в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Песков: Россия рассчитывает, что Армения продолжит работу в ОДКБ
  • РИА Новости

Как отметил Песков, Россия сожалеет, что Армения на высоком уровне не примет участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.

«Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Но конечно, мы рассчитываем, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации», — сказал он.

21 ноября глава МИД Армении сообщил, что не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ в Минске.

По словам армянского премьер-министра Никола Пашиняна, Армения своим отказом участвовать в мероприятиях ОДКБ не готовит почву для выхода из организации.

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