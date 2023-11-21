Глава МИД Армении Мирзоян не поедет на заседание СМИД ОДКБ в Минск
- РИА Новости
Об этом он заявил в телефонном разговоре с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
«Были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ. Арарат Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей совета безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске», — сообщил армянский МИД.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян ранее заявил об отказе участвовать в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября.
По его словам, Армения своим отказом участвовать в мероприятиях ОДКБ не готовит почву для выхода из организации.
Вместе с этим он отметил, что Армения ищет партнёров, которые были бы в состоянии продавать ей оружие.
По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Армения должна искать свою безопасность не за тысячи километров, а в сотрудничестве с соседями.