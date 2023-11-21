Эрдоган посоветовал Армении искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями
По его словам, некоторые западные державы до сих пор не осознают, что с конфликта в Нагорном Карабахе в регионе началась «новая эра».
«Армянский народ и его лидеры должны искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями», — цитирует Эрдогана РИА Новости.
Ранее Армения и ЕС подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии.
Также премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что предпринимаемые Азербайджаном шаги выглядят как подготовка к новому вооружённому конфликту.
При этом азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджану не нужен новый вооружённый конфликт с Арменией.