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Эрдоган посоветовал Армении искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями

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Армения должна искать свою безопасность не за тысячи километров, а в сотрудничестве с соседями, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, некоторые западные державы до сих пор не осознают, что с конфликта в Нагорном Карабахе в регионе началась «новая эра».

«Армянский народ и его лидеры должны искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Ранее Армения и ЕС подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии.

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что предпринимаемые Азербайджаном шаги выглядят как подготовка к новому вооружённому конфликту.

При этом азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджану не нужен новый вооружённый конфликт с Арменией.

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