Армения и ЕС подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии
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Как отметил Марагос, эта миссия уже «многое предложила» Еревану в плане стабильности и безопасности. Он добавил, что новое соглашение поможет внести большую правовую определённость в ситуациях, касающихся регулирования различных прав и обязанностей присутствия миссии в стране.
Говоря о расширении миссии, Марагос отметил, что соответствующий вопрос был решён на днях в Брюсселе и нашёл одобрение в лице министров иностранных дел ЕС, передаёт государственное агентство «Арменпресс».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку смогли договориться о принципах мирного соглашения.