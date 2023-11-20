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Армения и ЕС подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии

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Глава дипмиссии Европейского союза (ЕС) в Армении Василис Марагос и замминистра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС, отслеживающей ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
Армения и ЕС подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Как отметил Марагос, эта миссия уже «многое предложила» Еревану в плане стабильности и безопасности. Он добавил, что новое соглашение поможет внести большую правовую определённость в ситуациях, касающихся регулирования различных прав и обязанностей присутствия миссии в стране.

Говоря о расширении миссии, Марагос отметил, что соответствующий вопрос был решён на днях в Брюсселе и нашёл одобрение в лице министров иностранных дел ЕС, передаёт государственное агентство «Арменпресс».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку смогли договориться о принципах мирного соглашения.

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