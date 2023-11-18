Пашинян: Ереван и Баку смогли договориться о принципах мирного соглашения

Ереван и Баку смогли договориться об основных принципах мирного соглашения, заявил в ходе церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Об этом пишет ТАСС.

«Хорошо, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы», — сказал он.

Пашинян уточнил, что это произошло при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля и в результате встреч с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что власти страны намерены активизировать работу по дипломатической и политической линии для подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

Алиев заявил, что Азербайджану не нужен новый вооружённый конфликт с Арменией.