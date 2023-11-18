Пашинян: Ереван и Баку смогли договориться о принципах мирного соглашения
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Хорошо, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы», — сказал он.
Пашинян уточнил, что это произошло при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля и в результате встреч с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Брюсселе.
Ранее премьер-министр Армении заявил, что власти страны намерены активизировать работу по дипломатической и политической линии для подписания мирного соглашения с Азербайджаном.
Алиев заявил, что Азербайджану не нужен новый вооружённый конфликт с Арменией.