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Пашинян: Ереван и Баку смогли договориться о принципах мирного соглашения

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Ереван и Баку смогли договориться об основных принципах мирного соглашения, заявил в ходе церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян: Ереван и Баку смогли договориться о принципах мирного соглашения
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Хорошо, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы», — сказал он.

Пашинян уточнил, что это произошло при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля и в результате встреч с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что власти страны намерены активизировать работу по дипломатической и политической линии для подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

Алиев заявил, что Азербайджану не нужен новый вооружённый конфликт с Арменией.

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