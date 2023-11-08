Алиев заявил, что Азербайджану не нужен новый конфликт с Арменией

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджану не нужен новый вооружённый конфликт с Арменией.

Об этом Алиев сказал в ходе военного парада в городе Ханкенди в Нагорном Карабахе.

«Нам не нужна новая война. Мы добились того, к чему стремились», — цитирует его ТАСС.

17 октября Алиев заявил, что тема конфликта в Нагорном Карабахе окончательно закрыта.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможно при соблюдении согласованных принципов.