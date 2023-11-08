Алиев заявил, что Азербайджану не нужен новый конфликт с Арменией
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Об этом Алиев сказал в ходе военного парада в городе Ханкенди в Нагорном Карабахе.
«Нам не нужна новая война. Мы добились того, к чему стремились», — цитирует его ТАСС.
17 октября Алиев заявил, что тема конфликта в Нагорном Карабахе окончательно закрыта.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможно при соблюдении согласованных принципов.