Ереван нацелен на активизацию работы для подписания мирного соглашения с Баку
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Выступая в парламенте, Пашинян заявил, что мирный договор до сих пор не подписан по причине образовавшегося между двумя странами дефицита доверия.
«Правительство и я лично намерены активизировать дипломатическую и политическую работу, направленную на преодоление этих проблем», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр Армении заявил, что мир согласован на 70%, если Азербайджан подтвердит достигнутые ранее договоренности.