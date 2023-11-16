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Ереван нацелен на активизацию работы для подписания мирного соглашения с Баку

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Власти Армении намерены активизировать работу по дипломатической и политической линии для подписания мирного соглашения с Азербайджаном. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Ереван нацелен на активизацию работы для подписания мирного соглашения с Баку
  • Gettyimages.ru
  • © John Elk III

Выступая в парламенте, Пашинян заявил, что мирный договор до сих пор не подписан по причине образовавшегося между двумя странами дефицита доверия.

«Правительство и я лично намерены активизировать дипломатическую и политическую работу, направленную на преодоление этих проблем», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что мир согласован на 70%, если Азербайджан подтвердит достигнутые ранее договоренности.

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