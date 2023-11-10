Пашинян: мир согласован на 70%, если Азербайджан подтвердит договорённости
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Он отметил, что многие сейчас пытаются дать оценку тому, каковы шансы подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном.
«Не будет преувеличением сказать, что если Азербайджан подтвердит то, что уже было согласовано, то 70% работы уже сделано», — цитирует Пашиняна ТАСС.
По его словам, в первую очередь речь идёт о подтверждении территориальной целостности Армении.
Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван собирается укрепить сотрудничество в сфере безопасности с коллективным Западом и с отдельными странами Европы.