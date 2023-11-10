Совбез Армении намерен укрепить партнёрство в вопросах безопасности с Западом
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Об этом он сообщил во время форума «Стратегическое будущее Армении» в Брюсселе, передаёт ТАСС.
По его словам, в последнее время Армения «ведёт интенсивный диалог с ЕС». Григорян подчеркнул, что у страны никогда не было подобного диалога с Западом по вопросам безопасности.
«Мы надеемся на углубление сотрудничества с коллективным Западом и отдельными странами в области безопасности. Я имею в виду не только военную составляющую, даже экономическое сотрудничество может иметь компонент безопасности», — добавил секретарь СБ.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада активно «обхаживают» Армению и хотят дружить с ней против России.
Армен Григорян также не присутствовал на встрече секретарей Совбезов стран — участниц СНГ, которая прошла 8 ноября в Москве.