Совбез Армении намерен укрепить партнёрство в вопросах безопасности с Западом

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван собирается укрепить сотрудничество в сфере безопасности с коллективным Западом и с отдельными странами Европы.

Об этом он сообщил во время форума «Стратегическое будущее Армении» в Брюсселе, передаёт ТАСС.

По его словам, в последнее время Армения «ведёт интенсивный диалог с ЕС». Григорян подчеркнул, что у страны никогда не было подобного диалога с Западом по вопросам безопасности.

«Мы надеемся на углубление сотрудничества с коллективным Западом и отдельными странами в области безопасности. Я имею в виду не только военную составляющую, даже экономическое сотрудничество может иметь компонент безопасности», — добавил секретарь СБ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада активно «обхаживают» Армению и хотят дружить с ней против России.

Армен Григорян также не присутствовал на встрече секретарей Совбезов стран — участниц СНГ, которая прошла 8 ноября в Москве.