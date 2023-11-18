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Пашинян заявил, что шаги Азербайджана выглядят как подготовка к новому конфликту

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что предпринимаемые Азербайджаном шаги выглядят как подготовка к новому вооружённому конфликту.
Пашинян заявил, что шаги Азербайджана выглядят как подготовка к новому конфликту
  • РИА Новости

Об этом армянский премьер сказал на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Пашинян утверждает, что на официальном уровне в Азербайджане Армению начали называть «Западным Азербайджаном». По его словам, такому названию учат в школах и университетах Азербайджана.

«Нам кажется, что ведётся подготовка к развязыванию новой войны, новой военной агрессии против Армении», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что власти страны намерены активизировать работу по дипломатической и политической линии для подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджану не нужен новый вооружённый конфликт с Арменией.

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