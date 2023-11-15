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Пашинян сообщил, что не готовит почву для вывода Армении из ОДКБ

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Армения своим отказом участвовать в мероприятиях ОДКБ не готовит почву для выхода из организации, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Пашинян сообщил, что не готовит почву для вывода Армении из ОДКБ
  • РИА Новости

«Мы приняли решение не присутствовать на этих мероприятиях ОДКБ по разным причинам. Я ни для чего не готовлю почву, эта почва либо есть, либо её нет», — сказал он, отвечая на вопрос оппозиционного депутата о возможной подготовке к выходу из ОДКБ. Его цитирует ТАСС.

Ранее Пашинян заявил об отказе участвовать в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября.

18 октября глава комиссии по внешним связям в парламенте Армении Саркис Ханданян сообщил, что на текущий момент власти не обсуждают тему выхода из ОДКБ и Евразийского экономического союза.

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