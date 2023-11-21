«Повлиял самым пагубным образом»: как изменилась Украина за десять лет после «евромайдана»

21 ноября исполняется десять лет с начала «евромайдана». В этот день в 2013 году в Киеве начались протесты из-за решения правительства страны приостановить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Протест вылился в массовые беспорядки, которые переросли в столкновения с силовиками, что стало причиной многочисленных жертв. Затяжной кризис при открытой поддержке Запада привёл к государственному перевороту и захвату власти оппозицией. Эксперты отмечают, что Украина за эти десять лет не получила ничего, что обещали на Майдане, и пришла к сегодняшнему кризису и военному конфликту.

21 ноября исполняется десять лет с начала событий на Украине, которые позднее стали называть «евромайданом».

В ноябре 2013 года украинское правительство, возглавляемое тогда Николаем Азаровым, заявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В 2018 году в интервью RT Азаров рассказал, что подписание соглашения с ЕС означало бы автоматический отказ Украины от участия в зоне свободной торговли СНГ, договор о которой вступил в силу в 2012 году.

Экс-президент Украины Виктор Янукович

globallookpress.com

© Xinhua

«Около 40% украинского экспорта на тот момент приходилось на страны СНГ, и только порядка 30% — на государства ЕС. Если бы Украина вышла из соглашения с СНГ, то она бы автоматически теряла примерно $30 млрд», — заявил Азаров.

В свою очередь, бывший президент Украины Янукович уже после событий 2013 года отмечал, что в результате ассоциации с ЕС «украинский товаропроизводитель становился неконкурентоспособным».

Государственный переворот

После приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС 21 ноября 2013 года в Киеве и других городах Украины начались акции протеста, которые активно направляла и поддерживала проевропейская оппозиция. По мере того как эти акции расширялись и продолжались, среди их участников стало резко расти число ультраправых радикалов, выступающих под националистическими лозунгами.

В Киеве сторонники евроинтеграции заняли главную площадь Киева — майдан Незалежности (площадь Независимости). Это место дало название всем событиям и позже стало эпицентром противостояния радикалов и украинских силовиков, в основном из спецподразделения МВД «Беркут».

Протест активно поддерживался Евросоюзом и США. В ходе одного из самых знаменитых эпизодов тех событий майдан Незалежности в декабре посетила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, раздававшая находящимся на площади радикалам печенье.

Виктория Нуланд раздаёт «печеньки Госдепа» на «евромайдане»

AFP

© ANDREW KRAVCHENKO / UNION OPPOSITION PRESS SERVICE

Протесты продолжились и в начале 2014 года. По мере нарастающей радикализации «майдана» его участники начали применять огнестрельное оружие и «коктейли Молотова».

В феврале 2014 года в Киеве был открыт огонь по активистам «евромайдана» и правоохранителям, в результате были погибшие. Президент Виктор Янукович после этого пошёл на уступки и подписал с оппозицией соглашение, которое предусматривало возвращение к Конституции 2004 года, а также проведение досрочных президентских выборов.

Однако Верховная рада приняла постановление, что Янукович якобы «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности, и назначила проведение досрочных президентских выборов.

На фоне стремительной эскалации обстановки Виктор Янукович покинул страну, а власть фактически была захвачена проевропейской парламентской оппозицией.

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что спустя десять лет роль стран Запада в подготовке и поддержке «евромайдана» очевидна и неоспорима.

«Если называть вещи своими именами, сценарий был написан в Соединённых Штатах, организаторами выступили политики ведущих европейских стран, а исполнителями были назначены националистические силы на Украине. За всё это несут ответственность политики в США и Европе», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

С такой оценкой событий согласен и политолог Андрей Суздальцев.

«НАТО и ЕС полностью спонсировали «майдан». Революция в сутки обходилась более чем в миллион долларов. Это очень серьёзное, сложное мероприятие. Нужно было перевозить людей, кормить их, снабжать всем необходимым, обеспечивать оружием. И большая часть денег шла из-за рубежа. При этом часть финансирования поступала и от олигархов. Некоторые говорят, что в какой-то степени это была олигархическая война», — сказал эксперт в комментарии RT.

Сотрудники спецподразделения милиции "Беркут" задерживают сторонника евроинтеграции на площади Независимости в Киеве.

РИА Новости

© Андрей Стенин

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в разговоре с RT отметил, что событиям 2013—2014 года можно дать только одну объективную и однозначную оценку.

«Как тогда, так и сейчас я считаю, что это был абсолютно незаконный государственный переворот, насильственный и антидемократический. На Украину он повлиял, как мы видим, самым пагубным образом. После этого разрушилась промышленность, огромное количество граждан покинули Украину и, наконец, страна находится в военном конфликте с давним, традиционно дружественным соседом. Это и есть результаты «евромайдана», — подчеркнул Жарихин.

Ползучая бандеризация

После событий «евромайдана» на Украине произошло фактическое узаконивание радикального национализма, неонацизма и различных крайне правых группировок. Проевропейская оппозиция, опиравшаяся на радикалов во время протестов, после захвата власти легитимизировала их и закрепила как часть «уличной» политики на Украине.

Участники акций протеста тогда не скрывали своих русофобских настроений — достаточно вспомнить, что одним из популярных лозунгов тех дней была фраза «Москалей — на ножи», которую выкрикивали в толпе радикалы из «Правого сектора»*.

Поворотным моментом стали события в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда во время пожара в Доме профсоюзов и в ходе столкновения с националистами погибли 48 человек, участвовавших в митинге «антимайдана». Радикалы забрасывали задание «коктейлями Молотова», начался пожар, однако националисты не позволяли людям покинуть здание.

Участники Народного вече организации "Правый сектор" в Киеве

РИА Новости

После захвата власти радикалы, сжигавшие покрышки на киевском «майдане», получили места в Верховной раде и стали командовать силовыми подразделениями.

Так, возглавивший МВД Арсен Аваков весной 2014 года объявил о формировании из добровольческого батальона «Азов»** полноценного ведомственного подразделения, а затем создал на его основе целый полк Национальной гвардии Украины. Азовцы уже были широко известны своими неонацистскими взглядами, а также регулярными обстрелами мирных населённых пунктов в Донбассе.

В 2016 году на базе организации «Гражданский корпус «Азов» совместно с ветеранами азовского полка и участниками «евромайдана» была создана партия «Национальный корпус».

В то же время радикалы в украинской политике прямо влияли на жизнь страны. Например, во время конфликта Авакова и Петра Порошенко в 2019 году «Национальный корпус» активно препятствовал избирательной кампании последнего. Также они организовывали и акции против Зеленского и фактически сорвали разведение войск в соответствии с формулой Штайнмайера и Минскими соглашениями.

Радикальная идеология фактически была легитимизировала в общественной жизни страны. Украинские националисты беспрепятственно и регулярно проводили факельные шествия в честь пособника нацистов Степана Бандеры.

В то же время на Украине активно переписывались учебники истории, в которых коллаборационисты объявлялись героями, а Советский Союз и Россия — агрессорами и оккупационными силами.

Экономический кризис

Разрыв связей с Россией после «евромайдана» привёл к тому, что большое количество предприятий и компаний, работавших на российский рынок, прекратили свою деятельность.

Особенно это касалось украинского машиностроения, многие из предприятий которого были встроены в производственную цепь с российскими заводами и компаниями.

Николаевский судостроительный завод, на котором были созданы крупнейшие военные корабли СССР; концерн «Антонов» — до 2014 года благодаря российским заказам он был лучшим по всем показателям предприятием украинского авиапрома; Кременчугский сталелитейный завод — эти и другие предприятия фактически остановили работу.

Закрытие предприятий и падение экономики после «евромайдана» привело к массовому оттоку населения с Украины и повальной трудовой миграции. На Украине для граждан, покидающих страну в поисках трудоустройства за рубежом, придумали специальный термин — «зробитчане».

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По разным данным, после «евромайдана» Украину в поисках работы и лучшей жизни могли покинуть от 6 млн до 8 млн человек.

На фоне последовательно ухудшающегося экономического положения основным источником «дохода» украинского правительства стали кредиты международных финансовых институтов.

Так, в 2023 году Украина заняла третье место среди крупнейших заёмщиков Международного валютного фонда. Совокупная задолженность Киева перед МВФ на конец сентября достигла $11,5 млрд.

После прихода к власти Владимира Зеленского Киев нашёл новый способ пополнения казны — распродажу государственных и сельскохозяйственных земель. Соответствующий законопроект был принят Радой по указанию Зеленского в ноябре 2019 года. Стоит отметить, что открытие рынка земли было одним из требований со стороны МВФ для продолжения выделения Киеву новых кредитов.

Политолог Андрей Суздальцев в разговоре с RT отметил, что госпереворот на Украине привёл к тому, что представители новой власти, поделив сферы влияния и отобрав у старых украинских олигархов лакомые куски, стали обладателями новых миллиардов.

«Вместо того чтобы вкладывать переданные Европой средства в экономический сектор, они создали олигархическую верхушку, целую когорту миллиардеров, которые воровали всё что можно», — отметил эксперт.

Гонения на русский язык

Практически сразу же после событий «евромайдана» и государственного переворота новые прозападные власти Украины начали гонения на русский язык — родной для миллионов жителей страны.

Верховная рада Украины уже 23 февраля 2014 года проголосовала за отмену закона «Об основах государственной языковой политики», который действовал с 2012 года. Он обеспечивал особый статус русского языка в тех регионах, где на нём говорили не менее 10% населения. Впоследствии, в 2018 году, КС признал его не соответствующим основному закону страны.

Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины

РИА Новости

16 июня 2016 года Верховная рада приняла поправки к закону «О телевидении и радиовещании» (вступили в силу 8 ноября 2016 года), которые установили языковые квоты на радио. С этого момента эфир стал на 60% и более украинским, что привело к фактическому вытеснению русскоязычных песен из украинского пространства.

Отдельные политики и поддерживающие радикальную идеологию музыканты призывали лишать лицензий радиостанции и телеканалы, транслирующие музыкальные произведения на русском языке.

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В 2017-м Рада по инициативе Порошенко приняла новый закон «О телевидении и радиовещании», который устанавливал минимальную долю вещания на украинском языке на общенациональном и региональном телевидении и радио в размере 75%, а на местном — до 60%.

В том же 2017-м Рада приняла закон «Об образовании» в новой редакции, который предусматривал поэтапный запрет русского языка при обучении. Закон устанавливал, что с 1 сентября 2020 года обучение на русском должно быть полностью отменено. Другие языки тоже попали в опалу, хотя и получили большую отсрочку — обучение на языках стран ЕС (Болгарии, Румынии, Венгрии) продолжилось до 1 сентября 2023 года.

В 2019 году Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который фактически запрещал использование русского и языков национальных меньшинств.

Владимир Зеленский продолжил политику уничтожения русского языка. В марте 2020 года он подписал закон «О полном общем среднем образовании». Документ также предусматривал постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.

Уничтожение православия

«Евромайдан» и его последствия отразились на религиозной жизни и свободе вероисповедания на Украине.

Стоит отметить, что ориентированные на Запад власти страны добивались ослабления позиций канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) задолго до событий 2013 года. Так, ещё в 2007 году занимавший тогда пост президента Виктор Ющенко заявлял о необходимости создания на Украине единой поместной православной церкви, которая не подчинялась бы Московскому патриархату.

В ноябре 2013-го обе местные неканонические церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), а также Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) однозначно заняли «промайданную» позицию.

В то же время каноническая УПЦ МП призывала к миру и согласию, а также к отказу сторон от насилия.

После государственного переворота на Украине, ставшего итогом «евромайдана», новые власти в Киеве возобновили усилия по созданию собственной, идеологически подходящей церкви. Особую роль в этом сыграл занимавший тогда пост президента Пётр Порошенко.

В результате его деятельности в конце 2018 года из раскольнических УПЦ КП и УАПЦ была образована так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). В начале января 2019 года константинопольский (также именуемый Вселенским) патриарх Варфоломей вручил этой структуре томос об автокефалии в ходе торжественного мероприятия при участии Порошенко.

Стоит отметить, что данный процесс проходил при открытой поддержке США — одобрительные заявления относительно этого делал Госдеп. Кроме того, примечателен факт, что два экзарха, направленные на Украину константинопольским патриархатом перед выдачей томоса, были из США и Канады.

В новой украинской церковной структуре практически сразу возник конфликт между главами раскольнических церквей. Так, «патриарх» УПЦ КП (Денисенко) спустя несколько недель после церемонии вручения томоса потребовал от Константинополя вернуть ему документ о ликвидации его церкви. После чего он проигнорировал интронизацию нового главы ПЦУ Епифания, а также не участвовал с ним в службах.

Однако это не помешало ПЦУ при поддержке радикалов и попустительстве властей начать захват приходов канонической церкви Московского патриархата.

После начала спецоперации на Украине ситуация усугубилась. Власти лишали УПЦ МП права на аренду земли под храмами и силой захватывали религиозные объекты, на священнослужителей заводили уголовные дела. В октябре Верховная рада приняла законопроект о фактическом запрете канонической УПЦ на территории страны.

Гонения на СМИ и политические партии

На Украине в течение 10 лет также последовательно зачищались СМИ и политические силы, которые каким-либо образом критиковали прозападные власти страны.

В 2020 году по распоряжению властей было прекращено вещание каналов «112 Украина», ZiK и NewsOne. Эти каналы принадлежали депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарасу Козаку, соратнику главы политсовета партии Виктора Медведчука.

Также под санкции попали телеканалы «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнёр ТВ», «Ариадна ТВ» и другие.

«112», NewsOne и ZiK назвали решение СНБО и Зеленского «политической расправой над неугодными СМИ».

Председатель политсовета запрещённой на Украине ОПЗЖ Виктор Медведчук в начале 2023 года заявил, что Зеленский до конфликта задавил любую оппозицию в стране и не строил никакого мира, несмотря на то что во время выборов обещал мир.

«На Украине политики, журналисты, общественные активисты, которые говорили о мире и добрососедских отношениях с Россией, были репрессированы до военного столкновения, их СМИ без всяких законных оснований закрыли, а имущество грабительски захватили», — сказал политик в своём материале для «Известий».

Когда украинскую власть начали упрекать за это, её ответ заключался в том, что партия мира была «скопищем изменников и пропагандистов», сказал Медведчук.

Напомним, что в марте 2022 года по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на Украине была запрещена деятельность 11 политических сил, в том ОПЗЖ, за якобы связи с Россией.

Владимир Жарихин отметил, что на Украине более нет пространства для каких-либо альтернативных политических мнений и позиций.

«И тем более нет альтернативных оппозиционных организаций. Они все разогнаны, запрещены, многие члены этих организаций получили совершенно беспочвенные обвинения и находятся в местах заключения», — сказал политолог в беседе с RT.

Андреей Суздальцев добавил, что на Украине установился авторитарный режим.

«На Украине действует очень своеобразный авторитарный режим. Зеленский не является лидером всей нации, там коллективное руководство. Сейчас киевский режим уже отказался проводить выборы, закрыты все оппозиционные партии, все альтернативные телеканалы, средства массовой информации, газеты — закрыто всё, везде присутствует СБУ», — подчеркнул Андрей Суздальцев.

Интеграция в ЕС

По мнению экспертов, массовая истерия среди части украинского общества по поводу Соглашения об ассоциации с ЕС, которая затем вылилась в «майдан» была во многом основана на заведомо ложном информировании населения о том, что его подписание якобы даст стране перспективу членства в ЕС.

Но соглашение этого вовсе не предполагало, и в ЕС прямо заявляли, что это вопрос долгосрочной перспективы.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, президент Украины Пётр Порошенко и председатель Верховной рады Украины Владимир Гройсман (в центре слева направо) на расширенном заседании правительства Украины в Киеве

РИА Новости

© Михаил Палинчак

Вскоре после своего прихода к власти на волне майданных протестов в 2014 году Пётр Порошенко заявил, что его целью является членство Украины в ЕС к 2020 году.

Однако этой цели к 2020 году достичь так и не удалось. Тогда Украина, Польша и Литва создали так называемый Люблинский треугольник — трёхстороннюю платформу политического, экономического, культурного и социального сотрудничества. Его целью была поддержка интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Но несмотря на это отношения между Украиной и ЕС продолжали оставаться неоднозначными. Евросоюз не выражал чёткую позицию по развитию сотрудничества с Украиной и не делал конкретных шагов ей навстречу в процессе евроинтеграции. Примерно та же ситуация и с вступлением Украины в НАТО, несмотря на закрепление в конституции курса Киева в альянс.

Официальную заявку на членство в Евросоюзе Украина подала 28 февраля 2022 года. Владимир Зеленский при этом потребовал немедленного приёма в соответствии с «новой специальной процедурой»

Владимир Жарихин в беседе с RT отметил, что пока проевропейские власти Киева дожидались евроинтеграции, миллионы граждан Украины попросту уехали из страны.

«По прошествии 10 лет свои европейские амбиции реализовывало в индивидуальном порядке около 5—6 млн граждан Украины. Но им там живётся не очень сладко. Что касается амбиций Украины как государства, то она находится в том же положении, в котором была и 10, и 20 лет назад. Им говорят: «Вот-вот примем в Евросоюз, если вы выполните условия вступления». А какие это условия вступления? «А это вам походу скажем». И сейчас ситуация в том же положении, что была и 10, и 20 лет назад. «Мы в общем-то готовы, но надо ещё выполнить несколько условий, которые позволят вам вступить». И вот эта морковка перед украинским осликом продолжает висеть, и я думаю, что будет висеть ещё не один год, а то и не одно десятилетие», — подчеркнул эксперт.

Минские соглашения

После «евромайдана» и госпереворота 2014 года жители Крымского полуострова, а также восточных областей — Донецкой и Луганской — отказались подчиняться захватившему власть прозападному правительству и провели на своих территориях референдумы о самоопределении.

В итоге Крым и Севастополь вернулись в состав России, а в Донбассе были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. После этого прозападные политики, оказавшиеся у власти в Киеве, начали силовую операцию против республик.

ВСУ

AP

В августе и начале сентября 2014-го шли кровопролитные бои за город Иловайск, которые закончились поражением украинской армии. На фоне этих событий Владимир Путин и украинский лидер Пётр Порошенко обнародовали свои инициативы по прекращению боевых действий в Донбассе. Они легли в основу протокола, утверждённого 5 сентября 2014 года в Минске участниками трёхсторонней контактной группы. Документ был подписан представителями Украины, самопровозглашённых ЛНР и ДНР, ОБСЕ и России.

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Однако, несмотря на подписанный протокол, который также называют Первым минским соглашением, ситуация в Донбассе снова обострилась в январе 2015 года. Для урегулирования 11 и 12 февраля в Минске состоялась встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» — России, Украины, Франции и Германии.

Лидеры согласовали комплекс мер по выполнению минских договорённостей, более известный как Второе минское соглашение, или Минск-2. Он получил поддержку Совбеза ООН и стал обязательным к выполнению международно-правовым документом.

Позднее была одобрена формула Штайнмайера — положение, согласно которому особый статус Донбассу будет предоставлен в день проведения в регионе внеочередных выборов на временной основе. На постоянной основе закон об особом статусе должен вступить в силу после подтверждения легитимности голосования со стороны ОБСЕ.

С 2015 года практически все встречи и телефонные контакты «четвёрки» были посвящены реализации минских договорённостей. Однако постепенно киевские власти фактически заморозили их выполнение, что сделало бессмысленным проведение новых саммитов.

Киев согласился вернуться к обсуждению вопроса только в 2019-м, после вступления на президентский пост Владимира Зеленского. В декабре в Париже прошла первая за три года встреча лидеров стран «четвёрки». По итогам этого саммита было опубликовано коммюнике, в котором говорилось о приверженности сторон выполнению Минских соглашений.

Однако, несмотря на итоги парижского саммита, администрация Зеленского начала публично транслировать своё недовольство минскими договорённостями. В конце декабря 2020 года Зеленский открыто заявил, что хотел бы выйти из соглашений, однако не может этого сделать.

В итоге украинская сторона фактически снова заморозила выполнение договорённостей и начала эскалацию на линии соприкосновения в Донбассе, наращивая обстрелы ЛНР и ДНР. В конечном счёте это привело к признанию Москвой независимости народных республик и началу специальной военной операции.

В последнее время участники минского процесса прошлых лет — бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший глава киевского режима Пётр Порошенко — сделали ряд заявлений, в которых признались, что никто из них не собирался следовать подписанным документам.

В 2022 году это признали и в Киеве. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в августе прошлого года заявил, что власти страны начали подготовку к войне с Россией в 2019 году, сразу же после Парижского саммита.

«Майдан расколол общество, привёл к событиям в Донбассе, тогда же началась и подготовка к войне. Сейчас никто не скрывает, что Минск-1 и Минск-2 были просто паузой для подготовки к войне. Киев понял уже тогда, что ему будут платить, только если он будет воевать с Россией. Это колея, в которую попала Украина, причём по воле своего народа. Зеленский до сих пор пользуется большой популярностью, а украинцы верят в «победу»», — подчеркнул он.

Сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции

РИА Новости

© Андрей Стенин

От событий «евромайдана» до нынешней спецоперации на Украине можно прочертить прямую черту, считает Андрей Суздальцев.

«Ситуация на Украине стала прямым следствием майдана. Украине не нужен был мир, они хотели нас разгромить, поставить в положение колонии. Они думают, что Россия проиграет и компенсирует все затраты и кредиты, которые взял на себя Киев. Для НАТО Украина — это ландскнехты, наёмная армия. Альянс её содержит. Ни о какой реальной интеграции в структуры альянса речи не идёт, хотя нынешние войска киевского режима полностью вооружены и обучены по натовским стандартам», — отметил собеседник RT.

Владимир Жарихин также считает, что от событий «ервомайдана» до нынешней ситуации на Украине можно провести прямую причинно-следственную связь.

«Я бы сказал, что такую линию, которая привела к тому, что сейчас происходит с Украиной, можно провести с более ранних периодов. Прямо начиная с 1991 года. Эти тенденции, которые уже намечались на Украине, майдан просто резко усилил и радикализировал», — резюмировал собеседник RT.





* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.