«Защитить свои интересы»: сенатор Екатерина Алтабаева — об истории Крыма после вхождения в состав Российской империи

240 лет назад императрица Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». С этого момента Крым официально стал частью России. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Севастополя, историк Екатерина Алтабаева в интервью RT рассказала, как происходило присоединение Крыма к России, о развитии полуострова в её составе, а также об обстоятельствах, при которых Крым переходил в состав Украины, а затем вернулся в родную гавань.

— 19 апреля 1783 года назад Крым вошёл в состав России. Чем было обусловлено это событие? Что ему предшествовало? Как оно было оформлено документально и в чём заключалось его историческое значение?

— В XVIII веке Российское государство нуждалось в выходе к Чёрному морю. Это было связано с целым комплексом причин. Северное Причерноморье в то время контролировала Османская империя — в том числе через своего вассала — Крымское ханство, которое столетиями совершало кровавые набеги в русские земли. Южные рубежи России было необходимо обезопасить. Кроме того, Российскому государство было объективно недостаточно того морского пути, который пробил через Балтику Пётр I. Россия нуждалась в возможности обеспечить движение экономически важных грузов, и, в том числе, зерна, через свои юго-западные границы.

Были интересы в Черноморском регионе и у других стран — например, у Франции и Австрии. Поэтому вокруг Чёрного моря был завязан тугой узел международных противоречий. Российское государство пыталось защитить свои интересы, предприняв в XVIII веке ряд походов в направлении Северного Причерноморья.

По итогам Русско-турецкой войны 1768—1774 годов России отошли территории между Днепром и Южным Бугом, а Османская империя признала независимость Крымского ханства. Однако из-за попыток турецких властей сохранить фактический контроль над полуостровом, на его территории было неспокойно.

Чтобы навести порядок и стабилизировать ситуацию в Северном Причерноморье, Екатерина II подписала 19 апреля 1783 года манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». Этим манифестом, а также рядом последовавших за ним документов Екатерина II предоставила местному населению широкие права, вольности и экономические льготы. Присоединением Крыма и других территорий в Северном Причерноморье Россия стабилизировала ситуацию в регионе и укрепила свои юго-западные рубежи.

Русский военный лагерь у Карасубазара, рисунок конца XVIII века

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— Как изменился Крым под властью Российской империи?

— Крымские татары восприняли переход в состав Российской империи по-разному. Часть из них видели в султане Османской империи главу правоверных мусульман и поэтому эмигрировали на территорию Турции, другие — остались спокойно жить в новых условиях. На территорию полуострова переезжали переселенцы из центральных и южных губерний Российской империи, выходцы из европейских стран. В Крыму появились французские, немецкие, чешские поселения, с территории Османской империи на полуостров переселялись греки. Переселенцев на первое время освобождали от налогов, передавали им в собственность плодородные земли. В Крыму начало развиваться виноделие, рыбный промысел, добыча соли.

Нормальное развитие полуострова в середине XIX века было прервано из-за Крымской войны, к которой привели военно-политические амбиции Англии, Франции и Турции. После завершения военных действий экономическую инфраструктуру Крыма пришлось восстанавливать заново. К концу XIX века Крым был бурно развивающейся частью Российского государства. Севастополь превратился в крупный центр судостроения и важную часть оборонной инфраструктуры юго-западных границ России.

Вид порта и города Ахтиара, рисунок конца XVIII века

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— Что происходило в Крыму во время революций 1917 года и Гражданской войны? Как Крым стал автономией и вошёл в состав РСФСР?

— В годы Гражданской войны Крымский полуостров стал одним из эпицентров кровопролития. После Октябрьской революции власть на местах захватывали большевистские ревкомы. Но затем был заключён Брестский мир, и Крым оказался оккупирован немецкими войсками. После завершения Первой мировой войны германские части ушли, а в Крыму высадились интервенты из стран Антанты. Параллельно на полуострове менялись местные краевые правительства.

В 1919 году в Крым вступили части Красной армии, но полностью взять его под свой контроль из-за сопротивления подразделений Белого движения не смогли, а затем — вынуждены были полностью его покинуть из-за неудачно складывающейся для большевиков ситуации на фронте. Севастополь стал центром военного управления одного из лидеров Белого движения барона Петра Врангеля.

Группа червонных казаков перед штурмом Перекопа в 1920 году

РИА Новости

Параллельно с боевыми действиями между основными участниками Гражданской войны, на полуострове возникли межнациональные противоречия, которые не были раньше свойственны местному населению — между крымскими татарами с одной стороны и греками, русским населением — с другой. В годы Гражданской войны Крым пережил жестокий кризис — как в сфере экономики и политики, так и нравственности, морали. Человеческая жизнь в это время обесценилась. Против политических противников устраивали акты массового террора.

В ноябре 1920 года барон Врангель организовал эвакуацию из Крыма сторонников Белого движения. На полуострове была установлена советская власть. В 1921 году в составе РСФСР была создана Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика. На тот момент в Крыму не было национальности, которая бы абсолютно преобладала в структуре населения в целом. Население полуострова было многонациональным, в его составе относительно преобладали русские. По материалам переписи 1921 года, 42% населения составляли русские, 26% — крымские татары, 9,5% — украинцы, 7% — евреи, 6% — немцы, 3,5% — греки. На этом фоне говорить о какой-то национальной автономии было нецелесообразно. Поэтому и была создана просто автономная республика в составе РСФСР.

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— С чем было связано решение Никиты Хрущёва о передаче Крыма в состав УССР?

— Прежде всего, нужно понять предысторию этого события. Большая часть Крыма была оккупирована нацистами с 1941 по 1944 годы. Полуостров был полностью разорён. Кроме того, уже после освобождения от нацистов с его территории были депортированы представители народов, которые, как тогда считалось, в какой-то части сотрудничали с немецкой администрацией. В итоге полуостров обезлюдел. Поэтому было принято решение преобразовать автономную республику в область в составе РСФСР. Отдельное решение приняли по Севастополю — его сделали городом республиканского подчинения.

Что касается непосредственно передачи Крыма в состав УССР, то хронология событий была следующая. Никита Хрущёв инициировал рассмотрение данного вопроса в начале 1954 года на Президиуме ЦК КПСС. Хрущёвский проект поддержали, но Президиум ЦК был сугубо политическим органом, не имевшим законодательных полномочий. Нужно было оформить всё официально. В начале февраля Совет министров РСФСР официально посчитал целесообразным передать Крымскую область в состав УССР и попросил рассмотреть этот вопрос Президиум Верховного Совета РСФСР. Президиум ВС РСФСР в тот же день постановил передать Крымскую область в состав Украинской ССР и направил своё постановление на утверждение в Президиум Верховного Совета СССР. Тот в свою очередь издал Указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР». Решение принималось узким кругом лиц. Что думают по этому поводу жители самого Крыма, никто не спрашивал.

Сейчас многие дискутируют о том, почему Хрущёв принял такое решение. Среди возможных причин называют географический фактор, экономические связи, желание сделать символичный жест к 300-летию воссоединения русских и украинских земель на Переяславской раде. Но, в любом случае, власти СССР руководствовались тем, что им даже в страшном сне не мог привидеться распад Советского Союза и приход к власти на Украине фашиствующих элементов.

Хочу отдельно отметить, что на фоне передачи Крымской области, Севастополь официально оставался городом республиканского подчинения, и никаких отдельных решений о передаче его в состав УССР не принималось.

Указ Президиума Верховного Совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР", публикация в "Ведомостях Верховного Совета СССР" от 9 марта 1954 года

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— Что изменилось в Крыму после передачи его УССР? Каковы были плюсы и минусы этого решения?

— Говорить о плюсах и минусах — не совсем корректно. Ведь то, что делалось после 1954 года в Крыму — строительство новых предприятий, прокладка Северо-Крымского канала, создание новых музеев — это не заслуга Украины, это составляющая часть общей политики, проводимой СССР. Из изменений хочу отметить, что в школах Крыма начали преподавать украинский язык, который ранее на полуострове не изучался. А вот в Севастополе единственным языком образования по-прежнему оставался русский.

— Что происходило в Крыму на фоне распада СССР? Почему попытки жителей Крыма и Севастополя отделиться от Украины не увенчались успехом?

— Люди в 1991 году сначала не осознавали возможных последствий происходящего, и поэтому опасения, которые бы подтолкнули к отделению Крыма от Украины, сразу не возникли. Оформление Крыма, как части государства Украина, началось после общеукраинского референдума 1991 года.

Кстати, большинство жителей Севастополя в нём принимать участие вообще не стали. Но в целом, в начале 1990-х в Крыму и Севастополе имела место не борьба, а попытка просто игнорировать происходящее. Развал огромного мощного государства — СССР — шокировал людей, привёл к ментальному слому. А политические элиты Крыма на определённом этапе просто договорились с политическими элитами Украины.

В свою очередь российское политическое руководство тогда не проявило должной настойчивости. Например, то, что России удалось сохранить Черноморский флот — это в первую очередь результат принципиальной позиции военно-морского командования России и самого флота. Только благодаря действиям военных, начался сложный переговорный процесс, по итогам которого был сохранён сам флот и база в Севастополе.

Корабли Черноморского флота на стоянке у берегов города Севастополя в 2007 году

РИА Новости

© Сергей Петросян

— Что подтолкнуло крымчан в 2014 году к отделению от Украины? Как это происходило?

— Здесь нужно сказать, что недовольство у населения начало нарастать ещё с первых лет пребывания в составе Украины. Люди ощущали политику принудительной ассимиляции, попытки размыть русскоязычное население в составе украинского этноса. Это крайне негативно воспринималось крымчанами и севастопольцами. Начали появляться организации, выступающие за сохранение русского языка и подлинной истории. Люди выступали против насильственной украинизации в сфере делопроизводства и юриспруденции. Особенно активно боролись за сохранение своих исторических традиций севастопольцы, которые всегда ощущали себя частью Русского мира и по-другому никогда не мыслили.

Когда в 2013 году начался майдан в Киеве, быстро стало очевидно, что украинские власти не способны противостоять фашиствующим элементам. После незаконного государственного переворота в феврале 2014 года жители Севастополя по собственной воле вышли на многотысячный митинг, проходивший на площади Нахимова. С этого началась Русская весна. Народ заявил, что уходит из состава Украины, был создан Координационный Совет по организации жизнедеятельности города. 16 марта, как мы знаем, в Крыму и Севастополе прошёл референдум, показавший, что абсолютное большинство жителей полуострова видят своё будущее исключительно в составе России. 18 марта этот результат был официально закреплён.

То, что произошло, в феврале—марте 2014 года, — это судьбоносные исторические события. Крым вернулся в Россию, в составе которой ранее находился и развивался столетиями.

Участники митинга, посвященного решению Крымского парламента и Городского совета Севастополя о вхождении в состав России, на площади Нахимова в Севастополе

РИА Новости

© Валерий Мельников

— Как девять лет в составе России изменили Крым?

— Украина сразу же сделала всё, чтобы отомстить крымчанам за их выбор — отрезала возможность подвоза товаров первой необходимости, разорвала экономические связи, перекрыла Северо-Крымский канал и устроила водную блокаду, затем — взорвала линии электропередач и устроила блокаду энергетическую. Киев фактически проводил в отношении населения Крыма политику геноцида.

Что же в этом время делала для крымчан Российская Федерация? Она обеспечила их всеми необходимыми товарами, проложила на полуостров энергомост, построила дополнительные энергетические объекты, наладила обеспечение людей водой. Со временем был построен уникальный Крымский мост, сейчас заканчивается возведение трассы «Таврида». От Керчи до Севастополя уже можно доехать за три часа, хотя раньше это занимало не менее шести часов.

При Украине в Крыму практически не строились школы, детские садики, больницы. Сейчас возведены уже сотни подобных объектов. Построены новые и отремонтированы старые учреждения здравоохранения. Обустраиваются парковые зоны, уголки отдыха людей.

Вообще, лучше не слушать чужие рассказы, а приехать в Крым и посмотреть на всё самим. В Севастополе при Украине в полном «загоне» была вся коммунальная инфраструктура. Сейчас создаётся заново система водообеспечения, водоотведения. В городе строится культурный кластер всероссийского масштаба. В центре полностью отремонтирована улица Большая Морская. Севастополь выглядит совершенно по-другому. Крым преобразился невероятно.