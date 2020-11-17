Ворота в Крым: какую роль в истории России сыграла Перекопско-Чонгарская операция

Сто лет назад завершилась Перекопско-Чонгарская операция Красной армии. По её результатам из Крыма были изгнаны вооружённые подразделения Белого движения. С окончанием операции многие историки связывают завершение Гражданской войны на юге России. Красной армии оставалось подавить лишь отдельные очаги сопротивления своих политических оппонентов на Дальнем Востоке и в Закавказье, а также справиться с участниками восстаний у себя в тылу.

17 ноября 1920 года завершилась Перекопско-Чонгарская операция. В результате победы Красной армии Крым стал советским, а вооружённые подразделения Белого движения покинули полуостров.

Бои у «ворот в Крым»

После Октябрьской революции Россию охватила Гражданская война. Учреждённая в 1918 году Красная армия вскоре смогла одержать в ней ряд серьёзных побед.

Осенью 1919 года большевики остановили наступление белогвардейских сил под командованием Антона Деникина и Николая Юденича в центральной части России. Зимой 1919—1920 годов представители Белого движения оставили крупнейшие украинские города. Важнейшим оплотом белых стал Крым. Однако развить успешное наступление в направлении полуострова Красная армия не смогла — весной-летом 1920 года всё внимание Москвы было приковано к советско-польскому фронту.

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В апреле 1920 года после провалившегося похода в центральные регионы России Антон Деникин передал командование Вооружёнными силами на Юге России барону Петру Врангелю. Тот объединил остатки подразделений ВСЮР в Русскую армию. Её численность изначально составляла около 25 тыс. человек. Однако благодаря мобилизации выросла примерно в два раза. На вооружении Русской армии находились около 280 орудий, 1300 пулемётов, 13 танков, 17 бронепоездов, 30 самолётов и 25 бронемашин. Кроме того, в распоряжении Врангеля был флот, насчитывавший свыше 50 боевых кораблей.

Весной 1920 года белогвардейские части пресекли попытки Красной армии прорваться в Крым, а летом сами перешли в наступление. Но, несмотря на ситуационный успех, заключавшийся в занятии части Северной Таврии, белые не смогли добиться стратегического преимущества. Русская армия Врангеля так и не овладела каховским плацдармом советских войск и не развила наступление на Украине. Неудачу потерпели и десанты, высаженные на берегу Азовского моря и на Кубани.

21 сентября 1920 года на базе крымского участка Юго-западного фронта Красной армии был воссоздан расформированный ранее Южный фронт. В его составе находилось около 200 тыс. человек, 550 орудий, 3059 пулемётов, 57 бронеавтомобилей, 23 бронепоезда и 84 самолёта.

Командующий Южным фронтом Михаил Васильевич Фрунзе на параде после взятия Перекопа

РИА Новости

«Из Туркестана срочно вызывается талантливый полководец-самоучка Михаил Фрунзе. Ему и поручается возглавить Южный фронт. Владимир Ленин ставит перед Фрунзе задачу скорейшего разгрома врангелевцев. Он категорически настаивает на том, что с Врангелем «надо закончить в декабре». Для руководства Советской России это было стратегически важно», — рассказал в беседе с RT руководитель научного отдела Музея Победы Станислав Давыдов.

В октябре Красная армия начала теснить белые части. По словам историков, это было связано с целым комплексом причин: полководческими способностями Фрунзе, освобождением резервов за счёт стабилизации ситуации на советско-польском фронте, созданием союза с Повстанческой армией Нестора Махно. В конце октября красноармейцы перешли в масштабное наступление, выбив противника из Северной Таврии. Белые части смогли организованно отойти в Крым, однако их потери, по данным экспертов, достигали 30—50%.

«Русская армия Врангеля укрылась на «воротах в Крым» — за перекопскими укреплениями в районе так называемого Турецкого вала, которые были мощной линией обороны, построенной с помощью французских и английских инженеров. Врангель был настолько уверен в неприступности перекопских позиций, что сравнивал их с Верденом. За ними белогвардейцы надеялись перезимовать и весной 1921 продолжить борьбу», — подчеркнул Станислав Давыдов.

Осень 1920 года. Группа червонных казаков перед штурмом Перекопа.

РИА Новости

Чонгарско-Перекопская операция

По словам Станислава Давыдова, командование Красной армии прекрасно понимало, что давать врангелевцам передышку до 1921 года нельзя, поэтому в спешном порядке разработало план наступления на части Белого движения в Крыму. Попытки нанести лобовой удар на перекопские укрепления в начале ноября оказались неудачными.

«Проанализировав данные разведки относительно размещения наименее надёжных укреплений и самых неопытных частей белых, командование Красной армии решило нанести в ночь с 7 на 8 ноября 1920 года удар через залив Сиваш и Литовский полуостров», — отметил Давыдов.

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Как пояснил RT доцент исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Щетинов, белое командование переоценило непроходимость Сиваша и поэтому не ожидало удара с этого направления.

«Фланговый манёвр Фрунзе не был чем-то принципиально новым с точки зрения военного искусства. Нечто подобное неоднократно применялось в истории. Но в этот раз обход укреплений противника фактически предопределил судьбу армии Врангеля», — заявил эксперт.

Станислав Давыдов отметил, что обходной манёвр Красной армии сочетался с лобовой атакой на Турецкий вал. Частям Белого движения удалось некоторое время удерживать перекопские укрепления и даже нанести серьёзные потери атакующим их красноармейцам, но это уже ничего не решало — армия Врангеля не могла остановить красных десантников, наступающих в тылу. Попытка контрнаступления белогвардейской конницы была пресечена пулемётным огнём с махновских тачанок.

Из-за угрозы окружения Врангель отвёл войска с Турецкого вала на ишуньские позиции, но 10 ноября были прорваны и они. В ночь на 11 ноября советские войска форсировали Чонгарский пролив и вскоре прорвали оборону противника на Чонгарском перешейке. 12 ноября белогвардейские части начали быстрое отступление в сторону берегов Чёрного моря.

Переход через Сиваш. Художник – М. И. Самсонов

«Прорвав Перекоп, красные на некоторое время остановились. Почему — это главная загадка 1920 года. Фрунзе начал радиопереговоры с французской эскадрой, детали которых до сих пор не известны», — поделился с RT историк и писатель Александр Широкорад.

По словам научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, Фрунзе предложил Врангелю капитулировать и обсудить условия амнистии для его людей. Ленин за это подверг Фрунзе критике, но Врангель на обращение никак не отреагировал.

14—17 ноября 1920 года Красная армия заняла Евпаторию, Феодосию, Севастополь, Керчь и Ялту. Врангель в это время смог эвакуировать из Крыма порядка 146 тыс. человек, включая большинство военнослужащих, воевавших в рядах Белого движения.

Как отметил Михаил Мягков, часть сторонников Белого движения, не успевших или не пожелавших эвакуироваться, подверглись репрессиям и были казнены.

Прощальная речь главнокомандующего барона Врангеля

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«Завершение 17 ноября 1920 года Перекопско-Чонгарской операции фактически означало завершение Гражданской войны на юге России. Боевые действия стали всё больше принимать партизанский характер. У Советского государства появилась возможность заниматься своими внутренними делами и преодолевать разруху», — резюмировал Михаил Мягков.