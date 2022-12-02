«Крестовый поход против православия»: как на Украине намерены запретить «аффилированные» с РФ религиозные организации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в стране будет запрещена деятельность религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации». Документ вводит в действие решение СНБО от 1 декабря, согласно которому правительство в течение двух месяцев должно внести в Раду соответствующий законопроект. По мнению экспертов, Зеленский продолжает начатый Петром Порошенко курс на дискредитацию и уничтожение канонической УПЦ, чтобы ещё больше разобщить Украину и Россию. Аналитики полагают, что Запад руками подконтрольного ему киевского режима фактически начинает новый крестовый поход против православия на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым в стране будет запрещена деятельность религиозных организаций, якобы связанных с Россией. Указ был опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в документе.

Из приложенного к указу текста решения СНБО следует, что правительство должно в течение двух месяцев вынести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности на территории страны религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации».

В свою очередь, СБУ, полиции и другим государственным органам предписано активизировать меры по противодействию «подрывной деятельности российских спецслужб» в религиозной среде на Украине.

Государственной службе по этнополитике и свободе совести предписано обеспечить проведение «религиоведческой экспертизы устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры».

Кроме того, будет проведена проверка «наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имущества Киево-Печерской лавры», которая сейчас находится в ведении канонической УПЦ МП.

Политическое давление

Накануне Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором заявил, что киевский режим намерен обеспечить «духовную независимость» Украины. По его словам, власти должны создать «такие условия, когда любые зависимые от государства-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри».

Он перечислил решения СНБО, направленные на запрет деятельности на Украине религиозных организаций, «аффилированных» с Россией, и упомянул о необходимости «усиления возможностей Государственной службы по этнополитике и свободе совести».

«Пройдёт реформа этой структуры, которая позволит ей реально защищать права и законные интересы украинцев и государства. Этими и другими решениями мы гарантируем Украине духовную независимость», — заявил Зеленский.

Обыски в епархиях и храмах УПЦ

© Служба безопасности Украины

После того как на сайте президента был опубликован соответствующий указ, СБУ распространила заявление об обысках в храмах канонической УПЦ в Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях. По данным ведомства, мероприятия проводятся совместно с полицией и Нацгвардией «в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб».

Напомним, после начала спецоперации РФ на Украине киевский режим значительно усилил давление на УПЦ. За последние несколько недель в епархиях и храмах прошла целая серия обысков, в том числе в Киево-Печерской лавре.

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23 ноября в СБУ заявили, что были задержаны более 50 человек, которые прошли «углублённые контрразведывательные опросы», в том числе с использованием полиграфа. Отмечалось, что среди допрошенных были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе россияне. Также СБУ опубликовала фотографии «пророссийской литературы», которая, как утверждается, была найдена при обысках у священнослужителей. Как заявили в СБУ, мероприятия проводились для «недопущения использования лавры как ячейки русского мира».

Позднее стало известно, что одному из священников Киево-Печерской лавры были предъявлены обвинения в распространении пропаганды среди прихожан.

Стоит отметить, что ранее власти отдельных украинских регионов запретили деятельность УПЦ на своей территории. Так, ещё в мае 2022 года депутаты Стрыйского городского совета Львовской области приняли такое решение, после чего обратились в Верховную раду с просьбой принять аналогичные законопроекты в отношении Украинской православной церкви, которые распространяли бы запрет на всю страну.

Религиозные гонения

Долгие годы каноническая УПЦ МП находилась в статусе самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, что было отражено в её уставе, а также в Уставе Русской православной церкви.

В мае 2022-го УПЦ провела собор, на котором объявила о своей полной самостоятельности и независимости от РПЦ. Собор церкви также осудил вооружённый конфликт и обратился к украинскому и российскому руководству с просьбой продолжить переговорный процесс и найти способ остановить кровопролитие.

Обыски в епархиях и храмах УПЦ

© Служба безопасности Украины

Однако УПЦ всё равно стала объектом давления со стороны киевского режима за свои предполагаемые связи с Россией. Как отметили опрошенные RT эксперты, Зеленский своими нынешними действиями хочет отрезать все пути к нормализации отношений с Россией, в том числе через общие религиозные традиции.

«Абсолютно очевидно, что Запад поставил Зеленскому задачу по дискредитации и уничтожению Украинской православной церкви и недопущению нормализации отношений. Это вполне конкретный политический шаг, направленный на дальнейшее разделение православных Украины и России», — считает старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

По его словам, Зеленский фактически доводит до логического конца политику своего предшественника Петра Порошенко, который инициировал церковный раскол на Украине, добившись получения автокефалии Православной церкви Украины.

«Это очень негативный сценарий, который вбивает клин между православными в России и православными, находящимися на территории Украины. Насколько долгоиграющими будут эти последствия, зависит от результатов специальной военной операции и сохранения нынешнего украинского режима у власти», — отметил эксперт.

По словам замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, действия Зеленского, его администрации и СНБО Украины в корне противоречат фундаментальным принципам демократии, прав и свобод человека и являются варварским способом борьбы со своими идеологическими оппонентами.

«Во всём мире приоритетным правом человека является свобода совести и вероисповедания. Ни в одной цивилизованной демократической стране гонения на церковь невозможны. Это продолжение политики Порошенко, который сделал всё для разрушения православной церкви на Украине. Фактически речь идёт о борьбе Зеленского против своего собственного народа, поскольку православная церковь — это традиционная церковь для жителей Украины», — подчеркнул политолог.

По словам Шаповалова, действия киевского режима — это «окончательное вырождение и фашизация украинской политики», которые западное сообщество будет стараться не замечать либо прямо одобрять.

«Союзники Зеленского, конечно, будут покрывать эти действия и всячески их одобрять, поскольку борьба Запада против православной церкви продолжается на протяжении многих лет. Сейчас на Украине в рамках борьбы против России мы видим, как Запад в очередной раз борется против духовных основ русского мира, поскольку православная церковь является базой его ценностей. Фактически речь идёт о том, что Запад руками Зеленского в очередной раз начинает крестовый поход против православия на Украине», — отметил эксперт.

Подобные действия киевского режима приведут к усилению раскола и конфликтов в украинском обществе, а также к дальнейшим гонениям на русское и русскоязычное православное население Украины, заключил Владимир Шаповалов.