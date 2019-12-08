«Признаки развала»: почему украинский раскольник Филарет не признаёт упразднение своей церкви

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет опроверг заявления о ликвидации этой организации. Он также обвинил созданную около года назад неканоническую Православную церковь Украины в провоцировании религиозного конфликта в стране и рейдерских захватах имущества УПЦ КП. Это уже не первый случай, когда Филарет выступает с критикой ПЦУ, которая была образована путём слияния УПЦ КП и ещё одной раскольнической структуры — Украинской автокефальной православной церкви. Сам Филарет принял непосредственное участие в создании «единой» церкви, однако затем объявил, что отказывается присоединяться к ней. Эксперты полагают, что попытки главы УПЦ КП восстановить своё влияние обречены на провал, поскольку у него для этого не осталось ресурсов.

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что его церковная структура продолжает существовать, несмотря на слова главы Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания о её ликвидации.

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«Митрополит Епифаний и Священный синод заявили, что они завершили ликвидацию Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата. Это неправда! Церковь нельзя ликвидировать», — говорится в заявлении Филарета, размещённом на официальном сайте УПЦ КП.

Также Филарет с сарказмом отреагировал на решение оставить ему резиденцию в Киеве.

«Спасибо Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному синоду Православной церкви Украины, что на своём заседании 5 декабря 2019 проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии на ул. Пушкинской, 36, которое я построил в тяжёлые для церкви советские времена, и служить во Владимирском соборе. Ещё раз спасибо за то, что совесть не позволила совершить такое преступление», — заявил Филарет.

Он подчеркнул, что будет бороться «против рейдерского захвата имущества Киевской патриархии», и обвинил Синод ПЦУ в провоцировании религиозного конфликта на Украине.

«Синод ПЦУ своими решениями продемонстрировал зависимость от греческой традиции, внося изменения в Божественную литургию, и, как мне кажется, бессознательно готовит религиозную войну на Украине», — заключает Филарет в своём обращении.

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин в беседе с RT отметил, что сейчас патриарх Филарет старается всеми силами вернуть те позиции и ту власть, которых он лишился после создания ПЦУ.

«В эпоху до появления ПЦУ Филарет воспринимался определённой частью украинского общества как национальный православный деятель. Теперь же он утратил этот статус. Сейчас он хочет, чтобы о нём вспомнили», — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что попытки восстановить так называемый Киевский патриархат вряд ли увенчаются успехом.

«Сейчас Филарет активизировался, потому что резко уменьшилось пространство, на котором он может существовать. У него осталась только Владимирская церковь в Киеве, далее его власть не распространяется. Трагизм ситуации заключается в том, что Киевский патриархат — это, по сути, сам патриарх Филарет. Пока он жив — будет существовать и этот патриархат», — рассказал Лункин.

Пётр Порошенко и глава ПЦУ Епифаний

Reuters

© Gleb Garanich

Собор раскольников

Так называемая Православная церковь Украины была образована путём слияния двух раскольнических структур: Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Это было сделано с подачи и при активной поддержке тогдашнего президента Петра Порошенко. Он стремился создать на Украине новую поместную церковь, которая не была бы связана с Россией и Русской православной церковью Московского патриархата.

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При этом Порошенко не удалось достичь главного — привлечь к этому проекту единственную каноничную, а заодно и наиболее многочисленную в стране Украинскую православную церковь Московского патриархата. Абсолютное большинство её епископов проигнорировали раскольнический «объединительный собор».

Результатом усилий Порошенко стал томос об автокефалии, который главе ПЦУ Епифанию вручил константинопольский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года. Русская и Украинская православные церкви Московского патриархата в ответ на это разорвали евхаристическое общение с Константинополем.

Решение Варфоломея предоставить ПЦУ автокефалию не встретило понимания и в православном мире. Помимо Фанара, новые раскольнические церковные структуры поддержали лишь Александрийская и Элладская православные церкви. Остальные 12 православных поместных церквей не стали этого делать.

Филарет против

Впрочем, единство раскольников, достигнутое на «объединительном соборе», вскоре дало трещину. В мае 2019 года глава УПЦ КП Филарет заявил, что если бы он знал о содержании томоса до его вручения, то отказался бы его принимать, так как тот ставит новую украинскую церковную структуру в зависимое от Константинополя положение. В следующем месяце УПЦ КП заявила, что не признаёт себя упразднённой, а проведённый 15 декабря 2018 года «объединительный собор» считает не имеющим юридической силы.

«У нас был поместный собор УПЦ КП, который не признаёт решения собора 15 декабря о ликвидации Киевского патриархата... Считает меня митрополит Епифаний (глава ПЦУ. — RT) кем-то в своей церкви или не считает — для меня это не имеет значения», — приводит слова Филарета «Страна.ua».

Киево-Печерская Лавра в Киеве

РИА Новости

В конце июля 2019 года 90-летний Филарет обратился за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому, попросив его вмешаться в ситуацию и не позволить ликвидировать УПЦ КП как юридическое лицо.

«Сообщаем вам, что ни руководство ПЦУ, ни созданная им ликвидационная комиссия не имеют к УПЦ КП никакого отношения. Прошу вашего непосредственного вмешательства и прекратить этот беспредел», — заявил тогда Филарет.

В этом заявлении он также назвал процедуру выдачи томоса «прямым обманом», который был осуществлён при «непосредственном антинародном участии Порошенко» и Варфоломея. Он также прямо заявил, что УПЦ КП не считает себя частью ПЦУ.

«Получив такую нежелательную зависимость, я и верные УПЦ КП немедленно начали борьбу против кабальной сделки, вышли из состава ПЦУ, проведя поместный собор УПЦ КП. Впрочем, сейчас начинается рейдерская атака на имущество УПЦ КП, и это рейдерство возглавляет лично митрополит Епифаний, предстоятель ПЦ», — заявлял Филарет.

Стоит отметить, что данные по количеству приходов УПЦ КП являются сильно устаревшими: достоверно установить, какое количество этих приходов перешло к ПЦУ после её образования, не представляется возможным. Сам Филарет в октябре 2019 года отмечал, что не может назвать точное количество приходов, которые сохранили верность УПЦ КП.

«На сегодняшний момент у нас пять архиереев, какое количество духовенства и приходов, я не могу сказать. Сейчас я не знаю, какие приходы в разных епархиях остались в составе УПЦ КП. Потому что по всей Украине есть приходы, которые не перерегистрировали свои уставы на ПЦУ», — приводит его слова «112 Украина».

«Зеленский не поможет»

Филарет не желает признавать своё поражение и будет до конца отстаивать свои интересы, считает член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ Роман Силантьев. При этом официальный Киев не будет вмешиваться в ситуацию, считает он.

«Украинские власти будут стараться дистанцироваться от конфликта, поскольку в данном случае Зеленскому невыгодно участвовать в этом противостоянии», — подчеркнул эксперт в интервью RT.

Схожей точки зрения придерживается и Роман Лункин.

«Зеленский с самого начала довольно чётко определил свою позицию в церковном вопросе, заявив о том, что в религиозные дела, особенно в отношения между разными церквями, вмешиваться не будет», — заключил эксперт.

Силантьев добавил, что сегодня можно наблюдать «признаки развала» проекта под названием ПЦУ, однако некоторое время он будет продолжать своё существование по инерции, поддерживаемый сторонниками и заинтересованными внешними силами.