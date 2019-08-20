«Работа с иллюзиями»: как Константинополь взаимодействует с раскольническими православными церквями

Константинопольский патриарх Варфоломей пытается объединить под своим началом все раскольнические движения в мире. Такое предположение сделал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что недавно созданная при участии Константинополя неканоническая Православная церковь Украины провела панихиду по бойцам ВСУ вместе с раскольниками из Белоруссии. Эксперты считают, что константинопольский патриархат придерживается идеологии так называемого «восточного папизма», в соответствии с которой ему должны подчиняться все православные церкви. Однако в условиях, когда канонические структуры отказываются признавать легитимность этих притязаний, ему приходится делать ставку на раскольников, подчёркивают аналитики.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда предположил, что константинопольский патриарх Варфоломей намерен консолидировать раскольнические движения по всему миру.

Об этом он заявил в связи с сообщениями о том, что представители Черниговской епархии неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в конце 2018 года при активном участии экс-президента Петра Порошенко и Константинопольского патриархата, отслужили панихиду по погибшим бойцам ВСУ вместе с раскольниками из Белорусской автокефальной православной церкви.

Ранее представители ПЦУ также провели совместную службу вместе с «епископом» Борисом Бойовичем из так называемой Черногорской православной церкви.

«Любопытно, был ли согласован этот молитвенный эксперимент с Фанаром (Константинопольским патриархатом. — RT)? Что это: эксцесс исполнителя, слишком уж буквально воспринявшего широту экклезиологических взглядов своего константинопольского владыки или нечто большее? Например, намерение патриарха Варфоломея консолидировать под своим омофором раскольничьи движения по всему миру, раз уж с укреплением единства поместных православных Церквей у него, мягко говоря, ничего не выходит», — написал Легойда в Telegram-канале.

Напомним, ПЦУ была образована путём слияния двух раскольнических организаций: Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата. Для придания большей легитимности этому проекту киевские власти и Фанар — Константинопольский патриархат — хотели привлечь также на свою сторону и епископов канонической Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП).

Предполагалось, что в итоге будет создана новая единая украинская православная церковь, полностью независимая от Москвы, однако в УПЦ МП сразу же отказались от участия в этом начинании и запретили посещать «объединительный» собор в Киеве своим клирикам и мирянам.

При этом уже в июне глава так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) объявил результаты декабрьского собора недействительными, поскольку он не принёс ПЦУ подлинной независимости: по его словам, она оказалась в подчинении у Константинополя. В связи с этим Денисенко отменил процесс слияния своих структур с ПЦУ.

Конфликт получил развитие, когда в Министерстве культуры объявили, что регистрация филаретовской организации аннулируется. Денисенко в ответ призвал президента Украины Владимира Зеленского оказать помощь и подал на Минкульт в суд.

«Альтернативное православие»

Философ и публицист Аркадий Малер в беседе с RT согласился с мнением Легойды и заявил, что намерения Константинополя были ясны ещё прошлой осенью, когда «патриарх Варфоломей начал кампанию по разрушению Московского патриархата и созданию Украинской автокефальной церкви».

«Это просто констатация факта, которому уже почти год. В сентябре прошлого года Варфоломей фактически начал кампанию по созданию альтернативного православия. Здесь главный его противник — это Московский патриархат, который всегда был поборником канонической церковности. Фанар заинтересован в том, чтобы Московский Патриархат фактически распался, а на его территории образовались альтернативные маленькие церкви», — отметил Малер.

Такое поведение Константинопольского патриархата аналитик объяснил тем, что Фанар исповедует идеологию так называемого «восточного папизма», согласно которой все православные церкви должны быть подчинены Константинополю. Эти идеи противоречат устройству православного мира, в котором поместные церкви равны и независимы: у них нет единого административного центра наподобие Ватикана.

«Это следствие идеологии восточного папизма, которую исповедует Вселенский патриархат на протяжении всего ХХ века, но именно Варфоломей начал последовательно проводить её на практике. Для людей, разбирающихся в церковной политике, здесь ничего принципиально нового нет», — пояснил Малер.

«Объединительный собор» в Киеве, декабрь 2018

РИА Новости

Эту точку зрения разделяет и член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ Роман Силантьев.

«Он даёт понять, что он православный Папа, и его решения могут идти вразрез с позицией поместных церквей. По Украине мы видим, к чему это может привести», — заявил он в интервью RT.

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При этом в кампании по созданию альтернативного православия Константинополь делает ставку на раскольнические движения, которые традиционно придерживаются националистических и антироссийских позиций, считает Аркадий Малер.

«В каждой стране есть свои раскольники, которые хотели бы перейти под начало Фанара, чтобы создать свой вариант ПЦУ. Конечно и в Белоруссии, и в Македонии, и Черногории будут свои русофобские силы, которые попытаются собраться в такие фейк-церкви. Это будут абсолютно политизированные, националистические структуры, ориентированные против России. Также они будут проамериканские, потому что мы знаем, что Америка тоже в этом играла роль», — сказал эксперт.

Аркадий Малер также предположил, что схожим образом Константинополь попытается нарушить и единство Сербской православной церкви.

«Константинопольский патриархат максимально заинтересован в автокефалии Белорусской церкви, также как он пытается разложить Сербскую православную церковь, дав автокефалию Черногории и Македонии. Поэтому можно предположить, что в ближайшие десятилетия Константинополь будет выстраивать своё православие со своими неканоническими церквами», — отметил Малер.

«Рассчитывает на медийную кампанию»

На данный момент ПЦУ не признала ни одна из 15 поместных православных церквей, за исключением Константинополя. Аркадий Малер полагает, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем, поскольку православный мир ставит «канонический порядок выше любых политических противоречий».

«Для православного мира в целом догматическая и каноническая верность важнее политической конъюнктуры. Поэтому большинство православных останутся в канонической церкви. Но будет создана некая иллюзия того, что появилась новая «настоящая» церковь под неким Вселенским патриархатом. Когда была учреждена независимая афтокефальная церковь на Украине, никто не понимал, сколько там членов, какие храмы ей принадлежат», — подчеркнул эксперт.

При этом он не исключил, что в медийной сфере раскольники будут вести себя активней, хотя численно они останутся в меньшинстве.

«Фанар рассчитывает не столько на реальные территориальные приобретения, сколько на медийную кампанию, работу с иллюзиями. В конце это приведёт к глобальному расколу на консервативную и либеральную части православного мира. Либеральная часть будет маргинальней, но громче. То, что мы сейчас видим на Украине, это та модель, которая будет отрабатываться везде, несмотря на то, что она провальна», — резюмировал Малер.